Trump alaba política migratoria de Australia, donde murió anciana que iba a ser deportada

El mandatario acompañó su publicación con mensajes que ilustran la dureza con que Australia advierte a migrantes que quieran llegar al país.

“De ninguna manera, no convertirás Australia en tu hogar”, dice un mensaje. Otro reza: “Las fronteras de Australia están cerradas para la migración ilegal”.

Un ejemplo de los efectos despiadados de las políticas antimigratorias de Australia es el caso de una anciana de 93 años que iba a ser deportada a su país, Inglaterra, pero murió antes de que eso pasara.

Mollie Manley, de Somerset, Inglaterra, se mudó a Perth hace 11 años para estar más cerca de sus tres nietos y nueve bisnietos, todos ciudadanos australianos.

A principios de 2019 solicitó una visa de residencia permanente para quedarse en Australia a principios de este año, pero su petición fue rechazada al considerar que sería una carga para el sistema de salud australiano. Así empezó el tortuoso camino rumbo a la deportación hacia Reino Unido.

These flyers depict Australia’s policy on Illegal Immigration. Much can be learned! pic.twitter.com/QgGU0gyjRS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019