La justificación de una abogada estadounidense para que los niños migrantes no reciban ni jabón ni cepillo de dientes

Niños y adultos sufren con las políticas de "tolerancia cero" de Donald Trump. En los centros de detención el trato es inhumano sin importar edad. (Foto Prensa Libre: EFE)

Sarah Fabian es una abogada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hasta hace unos días no era muy conocida hasta que un video de una audiencia judicial se volvió viral porque muestra a Fabian justificando que no se le puede exigir al gobierno estadounidense que proporcione jabón, cepillos de dientes y camas a los menores migrantes detenidos.

El video, de cuatro minutos de duración, fue divulgado por NowThis News y revela la conversación entre Fabian y los jueces. Ha sido visto 21 millones de veces en Twitter.

Fabian compareció ante la Corte de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos, en San Francisco, en un caso para analizar cómo el gobierno federal está legalmente obligado a brindarles atención a los niños migrantes que están bajo custodia

Entonces la abogada trató de analizar el significado de las condiciones “seguras e higiénicas” en las deben permanecer los niños migrantes bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

“Todo el mundo entiende que si no se tiene un cepillo de dientes, si no se tiene jabón, si no se tiene una manta, eso no es ‘seguro e higiénico’”, dijo el juez A. Wallace Tashima, del Noveno Circuito. “¿No están todos de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso?”, preguntó a Fabian.

“Bueno, creo que hay una razón justa para que esas cosas puedan ser consideradas “seguras e higiénicas”, respondió la abogada.

“¿Por qué dices, que “pueden ser” consideradas así?”, preguntó el juez Tashima. “¿Quieres decir que hay circunstancias en las que una persona no necesita tener un cepillo de dientes, pasta de dientes y jabón durante días?”, insistió.

“Bueno, creo que con frecuencia se busca que el tiempo en custodia de la CBP sea mucho más corto”, respondió Fabian. “Por lo tanto, es posible que algunas de esas cosas no sean necesarias para una estancia de corto plazo bajo custodia de la CBP”, aseguró.

Este es el video:

A Trump official tried to argue that detained children don’t need soap, toothbrushes, or beds to be ‘safe and sanitary’ while in Border Patrol custody pic.twitter.com/sRFPZsDbwy — NowThis (@nowthisnews) June 21, 2019

Aunque Fabian no llegó a afirmar directamente que el gobierno no tenía obligación de proporcionar cepillos de dientes, jabones y camas a niños migrantes, pero en su intento por aclarar a los jueces lo que buscaba argumentar se convirtió en el rostro público de las condiciones precarias en las que permanecen los menores detenidos en la frontera.

Amenazas de muerte

Sus palabras han causado indignación en las redes sociales, mensajes en su contra y acciones para perjudicarla, como el hecho de que alguien publicó en Twitter el número de teléfono de su trabajo. Otra persona afirmó que “su habitación en el infierno está lista”.

Howard Dean, exgobernador de Vermont y candidato demócrata a la presidencia, dijo que Fabian “debe ser despedida y hay que evitar que vuelva a tener otro trabajo gubernamental”.

Una vocera del Departamento de Justicia confirmó a The New York Times que Fabian ha recibido amenazas de muerte por su polémica justificación, pero la funcionaria no respondió a las solicitudes de una entrevista.

En un mensaje en Facebook, Fabian dijo que se arrepentía y reconoció que sus palabras habían “tocado un nervio”. “Quizá muchos nervios”, escribió, según capturas de pantalla publicadas por medios estadounidenses.

“Lamento mucho que esto haya pasado y desearía regresar el tiempo para intentar decir algo mejor para establecer mi postura con mayor claridad; como no puedo, muchas personas me odiarán por mucho tiempo. Bien, lo acepto y ni siquiera voy a tratar de responder, mejor me voy a mantener segura y espero que la gente sea amable con mi familia”, dijo.

“Ya sea que la gente solo vio fragmentos del alegato o porque la naturaleza de un argumento oral es que algunas veces no puedes expresar correctamente tu postura o quizá es porque nunca había articulado del todo mi postura, no sé”, escribió. “Quizá fueron todas las anteriores. No creo que esa sea la postura que estaba representando y entiendo que defenderme haciendo un análisis de mi argumento legal no cambiará lo que muchas personas piensan”, añadió la abogada.

El Times refiere que Fabian, de 43 años, ha sido una importante defensora de las políticas de inmigración del gobierno estadounidense en el sistema judicial.

Este fue el mensaje de la abogada en Facebook:

Contenido relacionado

> Hacer pruebas de ADN a niños migrantes será “complejo e innecesario”

> “Los niños dibujan lo que dejaron atrás”: el miedo y la esperanza se hacen arte en manos de menores migrantes en EE. UU.

> Por medio de fotografías madre reconoce cadáver de su hija con quien migraba a EE. UU.