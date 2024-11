Trump refuerza su política energética con Chris Wright, magnate del fracking

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, mediante un comunicado ha designado a Chris Wright como secretario de Energía.

Con esta designación, realizada el 16 de noviembre, el futuro inquilino de la Casa Blanca busca implementar una política energética centrada en reducir la burocracia y priorizar el desarrollo de combustibles fósiles.

La administración Trump envía un claro mensaje: su política energética dará prioridad a los combustibles fósiles, reduciendo la influencia de las regulaciones ambientales y minimizando el enfoque en energías renovables.

La llegada de Wright al Departamento de Energía promete ser un punto de inflexión para la industria del fracking y una redefinición de las prioridades energéticas del país.

Chris Wright, fundador de Liberty Energy, jugará un papel clave en la estrategia energética de la administración Trump, cuyo enfoque estará en estimular inversiones en combustibles fósiles y eliminar barreras burocráticas.

En el comunicado oficial, Trump elogió a Wright como "uno de los pioneros que ayudaron a lanzar la Revolución del esquisto estadounidense".

Según el mandatario electo, esta revolución energética ha fortalecido la independencia energética de Estados Unidos y transformado los mercados globales. Trump añadió que Wright liderará una nueva "Edad Dorada de Prosperidad Estadounidense y Paz Global".

El nombramiento refuerza la postura de la futura administración respecto al cambio climático y la transición energética, temas en los que Wright ha sido una figura polémica.

El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas natural de formaciones rocosas subterráneas, como los yacimientos de esquisto.

Este método implica inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos en la roca para fracturarla y liberar los hidrocarburos atrapados en su interior.

Según informan medios internacionales, una de las principales ventajas del fracking es su capacidad para acceder a reservas de gas y petróleo que resultan inaccesibles con otras técnicas tradicionales. Sin embargo, entre sus desventajas destaca el elevado consumo de agua, un recurso natural limitado y de creciente preocupación global.

Existen otros cuestionamientos por el cual el fracking es un tema altamente debatido, ya que aunque ha transformado la industria energética global, plantea serias preocupaciones medioambientales y sociales.

President-elect Donald Trump has chosen Chris Wright for energy secretary and to serve on the newly formed Council of National Energy. https://t.co/BiE4kfRDEs pic.twitter.com/lRfhngAgIw