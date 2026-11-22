El secretario de Gobernación del estado mexicano de Puebla, José Samuel Aguilar Pala, confirmó que un familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero y su escolta murieron a balazos la tarde del sábado 21 de noviembre en la localidad de Santa Clara Ocoyucan.

“Hubo un atentado […] El personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero; junto con él cayó el escolta, un militar retirado”, informó Aguilar Pala en respuesta a preguntas de medios locales.

El funcionario no reveló el nombre del familiar. Según medios mexicanos, se trataría de Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino de Caro Quintero, y el escolta sería Paulino Ortiz Félix Teodoro.

Aguilar Pala aseguró que el Gobierno de Puebla colabora con las autoridades federales, que atienden el caso desde el 21 de noviembre junto con personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

También explicó que la zona donde ocurrió el crimen permanece acordonada mientras continúan las investigaciones.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó el homicidio de dos hombres, identificados como Juan Pablo y Paulino, tras una agresión con arma de fuego registrada el 21 de noviembre en un fraccionamiento de Santa Clara Ocoyucan.

“De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad pública de Santa Clara Ocoyucan acudieron al lugar tras recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego”, informó la fiscalía.

🚨🏛️ Aguilar Pala niega que Puebla sea refugio de cárteles tras asesinatos en Lomas de Angelópolis. 🛑 Confirma la identidad del sobrino de Rafael Caro Quintero Más detalles 👇🏻 @Segob_Puebla @aguilar_pala_S https://t.co/tkhMM89epZ https://t.co/iFyc0ukoWV — 📱📱 El Referente, Noticias de Puebla 💻 (@ElReferenteMx) November 22, 2026

“Al arribar, localizaron a dos hombres con lesiones, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales”, agregó la fiscalía.

En el mismo comunicado, la FGE indicó que “inició las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para establecer la mecánica de la agresión, recabar indicios e identificar a quienes participaron en estos hechos”.

#Puebla | 📍🚨 Dos hombres identificados de manera preliminar como Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25” y presunto sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, junto con su escolta Paulino Félix Teodoro, fueron asesinados a balazos la tarde del sábado 21 de noviembre de 2026 en Lomas de Angelópolis III, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla. El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas en inmedaiciomes del Parque Michoacán, donde se localizó un arma de fuego calibre .556 ℹ️ Más detalles de la información en: https://t.co/UjCSNYoKRK 📺 También puedes visitar: https://t.co/uMUSm4V0Cu — URBANO📍Noticia Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) November 22, 2026

El ataque cobró relevancia por el presunto parentesco de una de las víctimas con Caro Quintero, fundador del extinto cartel de Guadalajara. El narcotraficante enfrenta en Estados Unidos varios cargos por narcotráfico y por conspiración en relación con el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Camarena era agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).