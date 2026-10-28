Una llamada entre Bukele y el primer ministro de Haití: los detalles de la conversación

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Una llamada entre Bukele y el primer ministro de Haití: los detalles de la conversación

Nayib Bukele y Alix Didier Fils-Aimé sostuvieron una llamada telefónica 10 días después de una emboscada contra militares salvadoreños en Haití.

Valery Velásquez

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El presidente salvadoreño Nayib Bukele les lanzó un ultimátum a las pandillas haitianas.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele les lanzó un ultimátum a las pandillas haitianas. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, este miércoles 28 de octubre, a quien le reafirmó el apoyo del país centroamericano en las labores de seguridad contra las pandillas haitianas.

Durante la conversación, ambos gobernantes revisaron el operativo en curso para ubicar y rescatar a cuatro militares salvadoreños, cuyo paradero se desconoce tras una emboscada ocurrida el pasado 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

El gobernante salvadoreño agradeció la cooperación de las autoridades y las fuerzas de seguridad haitianas.

En un comunicado oficial, la Cancillería detalló que la conversación también sirvió para ratificar "la permanencia de la misión que El Salvador mantiene" en territorio haitiano.

El despliegue operativo contempla la participación continua de tropas y el uso de recursos estratégicos orientados a estabilizar las zonas afectadas por la violencia de los grupos delictivos.

Finalmente, el mandatario destacó el respaldo ciudadano recibido en el país caribeño y enfatizó que el Gobierno salvadoreño “mantendrá firme su postura” de colaboración internacional.

Ante los reportes surgidos en los últimos días, las autoridades de ambas naciones recalcaron que los canales de coordinación bilateral se mantienen activos para esclarecer los hechos y garantizar el retorno seguro de los militares afectados.

*Con información de EFE

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