Una llamada entre Bukele y el primer ministro de Haití: los detalles de la conversación

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, este miércoles 28 de octubre, a quien le reafirmó el apoyo del país centroamericano en las labores de seguridad contra las pandillas haitianas.

Durante la conversación, ambos gobernantes revisaron el operativo en curso para ubicar y rescatar a cuatro militares salvadoreños, cuyo paradero se desconoce tras una emboscada ocurrida el pasado 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

El gobernante salvadoreño agradeció la cooperación de las autoridades y las fuerzas de seguridad haitianas.

En un comunicado oficial, la Cancillería detalló que la conversación también sirvió para ratificar "la permanencia de la misión que El Salvador mantiene" en territorio haitiano.

El Presidente @nayibbukele conversa con el Primer Ministro haitiano sobre la operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños. El mandatario destacó la contundencia del operativo, con un despliegue de más de 2 mil soldados, y reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad contra las pandillas en Haití, en beneficio de su población. — Cancillería de El Salvador 🇸🇻 (@cancilleriasv) October 29, 2026

El despliegue operativo contempla la participación continua de tropas y el uso de recursos estratégicos orientados a estabilizar las zonas afectadas por la violencia de los grupos delictivos.

Finalmente, el mandatario destacó el respaldo ciudadano recibido en el país caribeño y enfatizó que el Gobierno salvadoreño “mantendrá firme su postura” de colaboración internacional.

Ante los reportes surgidos en los últimos días, las autoridades de ambas naciones recalcaron que los canales de coordinación bilateral se mantienen activos para esclarecer los hechos y garantizar el retorno seguro de los militares afectados.

*Con información de EFE