VIDEO: Dos aviones pasan a menos de 15 metros del techo de un estadio en Sudáfrica

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VIDEO: Dos aviones pasan a menos de 15 metros del techo de un estadio en Sudáfrica

Dos aeronaves de Airlink sobrevolaron a baja altura el estadio DHL de Ciudad del Cabo antes del partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda.

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El video del vuelo a baja altura de dos aviones sobre un estadio en Ciudad del Cabo circuló en redes sociales. Airlink respondió a los cuestionamientos sobre la seguridad de la maniobra. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la cuenta @Fly_Airlink / X).

Antes del inicio del segundo partido de la serie de la mayor rivalidad del rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, dos aviones de Airlink efectuaron un sobrevuelo a baja altura sobre el estadio DHL, en Ciudad del Cabo.

Según el sitio web Flightradar24, el primer avión pasó a menos de 15 metros de la parte superior del estadio.

El sorpresivo vuelo fue efectuado por un Embraer E195, con matrícula ZS-YDE, y un Embraer E190, con matrícula ZS-YAE. Ambos lucieron el lema “La mayor rivalidad del rugby”.

Tras la difusión del video en redes sociales, las opiniones de los usuarios estuvieron divididas. Mientras un grupo felicitó a los pilotos por las maniobras, otros alertaron sobre los riesgos a los que fueron expuestos los aficionados.

La aerolínea Airlink respondió que el vuelo requirió una planificación y ensayos minuciosos, ya que implicaba navegar a baja altitud.

La Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica y los Servicios de Navegación del Tráfico Aéreo aprobaron y apoyaron las maniobras con la condición de que fueran seguras.

Airlink afirmó que las tripulaciones de las aeronaves tienen amplia experiencia. Cada una estuvo compuesta por tres capitanes veteranos, quienes se desempeñaron como comandante, copiloto y oficial de seguridad y técnico.

Añadió que los aviones volaron dentro de los límites y a velocidades de seguridad aprobadas y ensayadas por las autoridades.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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