VIDEO: Dos aviones pasan a menos de 15 metros del techo de un estadio en Sudáfrica

Antes del inicio del segundo partido de la serie de la mayor rivalidad del rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, dos aviones de Airlink efectuaron un sobrevuelo a baja altura sobre el estadio DHL, en Ciudad del Cabo.

Según el sitio web Flightradar24, el primer avión pasó a menos de 15 metros de la parte superior del estadio.

El sorpresivo vuelo fue efectuado por un Embraer E195, con matrícula ZS-YDE, y un Embraer E190, con matrícula ZS-YAE. Ambos lucieron el lema “La mayor rivalidad del rugby”.

Tras la difusión del video en redes sociales, las opiniones de los usuarios estuvieron divididas. Mientras un grupo felicitó a los pilotos por las maniobras, otros alertaron sobre los riesgos a los que fueron expuestos los aficionados.

La aerolínea Airlink respondió que el vuelo requirió una planificación y ensayos minuciosos, ya que implicaba navegar a baja altitud.

La Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica y los Servicios de Navegación del Tráfico Aéreo aprobaron y apoyaron las maniobras con la condición de que fueran seguras.

Planning. Precision. Performance. ✈️✈️



Spectacular scenes of Airlink’s double Embraer flyover at the DHL Stadium.



Airlink is Proud Official Sponsor of Rugby’s Greatest Rivalry, presented by Castle Double Malt 🏉#Airlink #FlyAirlink #FlyTheLink #Skybucks #RugbysGreatestRivalry pic.twitter.com/3tPNepftLS — Airlink (@Fly_Airlink) August 29, 2026

Airlink afirmó que las tripulaciones de las aeronaves tienen amplia experiencia. Cada una estuvo compuesta por tres capitanes veteranos, quienes se desempeñaron como comandante, copiloto y oficial de seguridad y técnico.

Añadió que los aviones volaron dentro de los límites y a velocidades de seguridad aprobadas y ensayadas por las autoridades.