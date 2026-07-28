Video muestra cómo una avioneta aterriza de emergencia en una playa de California tras una falla en el motor

Una avioneta efectuó un aterrizaje de emergencia en una playa del sur de California luego de registrar una falla en el motor pocos minutos después del despegue. La maniobra concluyó sin incidentes y las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

El incidente ocurrió en Huntington State Beach, después de que la aeronave despegara del Aeropuerto John Wayne. Según la Policía, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigan las causas del percance.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la avioneta desciende y aterriza sobre la arena, donde logra detenerse sin causar daños a las personas que se encontraban en la playa.

Algunos medios internacionales identifican al piloto como Mike Bremner y señalan que viajaba junto con su sobrino adolescente. De acuerdo con esas publicaciones, el motor de la aeronave falló cuando volaba a unos 300 metros de altura, aproximadamente cinco minutos después de haber despegado.

Según esas versiones, Bremner explicó que intentó reiniciar el motor conforme al procedimiento de emergencia, pero al no conseguirlo optó por aterrizar en la playa para evitar un accidente mayor. Tanto él como su acompañante salieron ilesos.

Las autoridades federales estadounidenses mantienen abierta la investigación para establecer las causas de la falla mecánica y determinar las circunstancias en las que ocurrió el aterrizaje de emergencia.

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