Los primeros balances tras el temblor de magnitud 6.7 ocurrido este viernes 20 de noviembre en el centro de los Andes peruanos no reportan daños graves, salvo afectaciones leves en algunos edificios, apagones momentáneos en diversas localidades y bloqueos de carreteras por la caída de rocas.

El movimiento quedó registrado en videos que muestran la magnitud del evento, mientras las autoridades continúan con las evaluaciones para determinar sus consecuencias.

El temblor ocurrió a las 19.09 horas, hora local, con epicentro situado a 30 kilómetros al noroeste de la población de Junín, una zona rural con baja densidad de población en la que hay diversos pueblos pequeños y aldeas.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó a medios locales que hay carreteras bloqueadas por la caída de rocas en las vías entre Tarma y Junín, y entre Lima y Huancayo, en el sector de Huarochirí.

También reportó afectaciones en el primer piso del Hospital de Pichanaki, en la región de Junín.

"Se sigue recorriendo los lugares más alejados. Tenemos en este momento gente de las municipalidades que se están dirigiendo a los diferentes sectores para ver si tenemos algún impacto de daño con la finalidad de inmediatamente movilizar ayuda humanitaria", agregó Vásquez.

El regidor de la provincia de Junín, Vicente Quispe, afirmó a la emisora RPP que hasta el momento no tienen reportes de daños, a pesar de que el temblor se sintió "con intensidad".

Quispe explicó que continúan verificando posibles afectaciones en viviendas y personas para determinar las consecuencias del movimiento.

Advirtió que el temblor se produjo cerca del lago Junín, donde se encuentra la represa de Upamayo, por lo que consideró necesario verificar si había ocasionado algún efecto en estas instalaciones.

El gerente de seguridad ciudadana de la provincia de Chanchamayo, en la región de Junín, Rómulo Vélasquez, señaló al canal estatal TV Perú que el temblor provocó un apagón inmediato que alarmó a muchos pobladores, quienes salieron a la calle. Sin embargo, aseguró que no tienen "evidencia de daños materiales fuertes".

El movimiento también se sintió en el departamento limítrofe de Pasco, donde causó un corte de energía eléctrica, según comentó el coordinador de Serenazgo de Oxapampa, Juan Antonio Torres, quien coincidió en que hasta el momento no tienen reportes de daños materiales.

Abdel Vega, alcalde de Carhuamayo, el pueblo más cercano al epicentro, informó a TV Perú que recibió varias llamadas de vecinos asustados, pero sin reportes de daños graves.

Vega precisó que en su población se mantuvo el suministro eléctrico sin interrupciones, aunque las comunicaciones telefónicas y el servicio de internet presentaron fallas intermitentes.

El temblor se originó a 129 kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre, una distancia considerable que favorece la disipación de su poder destructivo en la superficie y, a la vez, amplía el alcance de las ondas sísmicas, que se sintieron incluso en Bogotá y Quito.

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#Temblor Perú, video muestra como fue el fuerte temblor de 6.7 con epicentro en Junín que sacudió Lima y toda la región centro del país, algunos moradores salieron a las calles temiendo una réplica. https://t.co/tUkHM2FnCD — We News (@wenewsec) November 21, 2026

🇵🇪 | URGENTE: Así se sintió en Huánuco, Perú, el terremoto de fuerte intensidad ocurrido la noche del viernes. https://t.co/fT0k8qdgqh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

🔴Así se sintió en Colombia el fuerte temblor de magnitud 6,9 registrado en Perú en la noche de este viernes 20 de noviembre. A través de redes sociales, ciudadanos captaron el movimiento telúrico. Imágenes 📹👇 Más detalles aquí ⬇️ https://t.co/uOs75cczry Videos: HORCAUCA en X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 21, 2026