Godot ha llegado

92 años de amistad

Se celebran 92 años de relaciones diplomáticas con Taiwán y por qué estas son tan importantes.

El pasado viernes 2 de octubre se llevó a cabo la celebración del 115 aniversario del Día Nacional de Taiwán, así como los 92 años de relaciones diplomáticas entre dicho país y Guatemala. Estas relaciones representan una de las alianzas más longevas de Taiwán en el mundo y es la más estable que existe en Centroamérica. Esta relación ha trascendido más allá de la diplomacia para convertirse en una amistad entre nuestros países en donde se debe destacar los proyectos de cooperación recientes más importantes de la misma.

Guatemala debe tomar decisiones más estratégicas y crear en Taiwán un hub.

Desde la década de los sesentas del siglo pasado, misiones técnicas taiwanesas trabajan en agricultura, pesca y desarrollo rural, con capacitación a productores y transferencia de tecnología. Taiwán canaliza esta ayuda mediante el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (ICDF), creado en 1996, que ejecuta inversiones, préstamos, cooperación técnica y formación de recursos humanos. De acuerdo a la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), entre 2013 y 2021 se registraron casi US$90 millones en cooperación con un aumento de proyectos técnicos y en especie desde 2020. En los últimos tres años, Taiwán ha participado en más de 70 proyectos en salud, educación, agricultura, desarrollo rural e infraestructura.

En cuanto al tema de salud se destaca la construcción del Hospital Nacional de Chimaltenango y el edificio de Neonatología del Hospital General San Juan de Dios, además de programas de salud materna y neonatal y este año se anució el proyecto más reciente y de gran importancia que es el Hospital Especializado contra el Cáncer que hará diagnóstico, radioterapia, quimioterapia y cirugía. El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung nos ha honrado con su visita para visitar el sitio previsto para su construcción cuyas etapas se estima durarán 35 meses. En el marco de la visita del canciller taiwanés se celebró también la primera sesión del Mecanismo de Consultas Políticas donde se discutieron temas sobre semiconductores (ver columna “La Ruta del Chip” del 10 de agosto del 2025), ciberseguridad, inteligencia artificial, biotecnología, seguridad aeroportuaria y transporte inteligente. También se discutió una inversión de cientos de millones de dólares de parte de Taiwán en el proyecto de ampliación y modernización de Puerto Quetzal.

En cuanto al tema de comercio, se debe destacar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países que entró en vigor en el 2006 que para Guatemala representa acceder a un mercado de más de 23 millones de consumidores siendo la azúcar y el café nuestros principales productos de exportación. Recientemente el tratado se actualizó logrando que el azúcar guatemalteca amplíe su cuota de ingreso libre de aranceles mientras que nosotros permitimos el ingreso de motocicletas y bicicletas taiwanesas sin aranceles. A pesar de estos logros y de acuerdo a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) el tratado sigue siendo subutilizado lo que implica que el potencial de comerciar más y diversificar productos sigue presente. Desde inicios del siglo y más visible hoy que nunca el centro de poder político y económico mundial se trasaldo del Oceáno Atlántico al Pacífico. En este sentido Guatemala debe tomar decisiones más estratégicas y crear en Taiwán un hub diplomático y comercial para toda Asia. Al pueblo taiwanés gracias por tanto y a ocho años de cumplir un siglo de relaciones diplomáticas y ojalá estar presente para celebrarlo espero también que futuras generaciones de guatemaltecos y taiwaneses lo sigan haciendo por cien años más. ¡Feliz domingo!