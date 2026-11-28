Con otra mirada

Algo sobre Miguel Ángel Asturias

Aplaudo la decisión de las autoridades francesas porque el monumento funerario permanezca incólume.

Miguel Ángel Asturias (MAA), como individuo y escritor, fue producto de su tiempo; hecho que zanja toda discusión, más allá de si su obra nos gusta o no, si concordamos con su visión del mundo o si difiere. Juicios de valor, del ámbito de lo subjetivo, resultado cultural de quien lo lee.

Confío en que el Estado de Guatemala impulse su lectura en los programas de educación.

Manuel Estrada Cabrera, abogado y político guatemalteco, gobernó Guatemala como dictador durante 22 años, de 1898 a 1920. Es el personaje central de la novela El señor presidente, cuyo nombre no se menciona en el relato.

Su caída contribuyó a que inquietos jóvenes universitarios, ávidos por compartir y difundir conocimientos, entre ellos David Vela, Rafael Pérez de León y MAA, crearan en 1922 la Universidad Popular, concebida para quienes no podía acceder a la Universidad Nacional. Como estudiante de leyes, dirigió su atención a la situación de la población indígena que soporta, desde siempre, exclusión económica, política y social; interés que cristalizó en su tesis: El problema social del indio, cuya formulación juvenil fue vista como influjo de los prejuicios intelectuales de su época. En 1923, a los 23 años, obtuvo el título de Abogado; muy lejos del futuro letrado que transformaría las mitologías mesoamericanas en una de las fuentes de renovación de la literatura hispanoamericana. Su primer viaje a Europa fue con la intención de estudiar economía política en Londres. Sin embargo, fue en París donde conoció e interesó en estudiosos de la cultura mesoamericana y las nuevas corrientes artísticas. La convivencia en aquel innovador ambiente cultural le permitió mirar con otros ojos las historias escuchadas durante su niñez, en Salamá. Descubrió que aquella cultura y que todo lo que había dejado atrás, serían la fuente de las raíces de su futura literatura.

En los años veinte, a pesar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, París se había convertido en el centro cultural del mundo, en plena efervescencia artística, donde escritores, músicos, pintores y pensadores experimentaban nuevas formas de representar su realidad. El surrealismo comenzó a desafiar las fronteras entre el sueño y la realidad.

Sin embargo, el influjo en su literatura llegó de sus estudios con especialistas en civilizaciones mesoamericanas, de quienes descubrió la manera de entender el universo de la cultura maya; de su religión, relatos cosmogónicos y formas de entender el universo en su enorme complejidad. Descubrimiento que provocó su transformación intelectual. Las historias indígenas escuchadas durante su infancia dieron sustento a su apreciación de una civilización, con amplia y clara visión del mundo.

De su lectura y traducción de libros sagrados como el Popol Vuh, de tradición K’iche’ y Anales de los Xahil, de tradición Kaqchikel, devino la profunda raíz en su literatura, donde la creación del mundo, dioses, hombres, animales y fuerzas naturales pueden convivir dentro de una misma narrativa; en la que la realidad cohabita con lo posible y lo imposible. Los límites de la literatura europea se desbordaron en su imaginación, dando paso a un lenguaje propio: el Realismo Mágico, que provocó influjo en otros colegas vanguardistas.

Ante el retorno de sus restos mortales a Guatemala, que por 52 años resguardó el cementerio parisino Père Lachaise, aplaudo la decisión de las autoridades francesas porque el monumento funerario permanezca incólume. Confío en que el Estado de Guatemala impulse su lectura en los programas de educación, con el fin de evitar que la ignorancia local, que reconocemos como peligrosa y desafortunadamente atrevida, siga ninguneando su valioso aporte a la cultura universal.