Reflexiones sobre el deber ser

Ambiente para los extremismos

La coercibilidad de la ley ha dado paso a los atajos a la ley.

Las crisis económicas y sociales son los mayores caldos de cultivo para el resurgimiento de los extremismos, que propugnan la instauración de regímenes despóticos, basados en el concepto de mano dura, en sustitución de gobiernos democráticos, que, a juicio de individuos y grupos sectarios, son débiles e ineficaces.



Las tensiones en Oriente Medio han detonado endeudamientos ilimitados y una alarmante espiral inflacionaria, que están repercutiendo en los mercados financieros y bursátiles a nivel global, lo que ha generado graves distorsiones en la economía productiva —agropecuaria, industria, comercio, turismo, construcción, metalurgia—, que se está traduciendo en desinversión, retraimiento del consumo, desempleo, empobrecimiento e incertidumbre.



Lo anterior, sin perjuicio del advenimiento de poderosos competidores en la industria, el comercio y la tecnología (China, India), lo que ha alentado a las potencias hegemónicas (EE. UU., Europa) a adoptar medidas proteccionistas y sanciones unilaterales. Asimismo, la inteligencia artificial (IA) no solo se percibe como una oportunidad, sino también como un riesgo o amenaza.



En Europa está en crisis la “sociedad del bienestar”, ya que los gobiernos, a raíz de los déficits fiscales, exacerbados por la guerra, y la incontrolable deuda pública, se han visto obligados a recortar el financiamiento de servicios públicos esenciales —educación, salud, nutrición, vivienda—, así como a restringir programas sociales —pensiones, seguro de desempleo, subsidio al adulto mayor, erradicación de la miseria—. Esto ha derivado en respuestas sociales. Protestas masivas se esparcen por doquier. Los descontentos, al igual que ocurrió con la movilización de los indignados de hace tres lustros, están manifestándose de nuevo.

Guatemala no es ajena a la adopción de actitudes sectarias y criminales.



Empero, la crisis también ha traído la propensión a buscar culpables, a adoptar actitudes intolerantes y deshumanizantes, entre ellas la exclusión, la xenofobia y la discriminación. Al efecto, se han venido fortaleciendo las agrupaciones y facciones políticas y sociales extremistas, de índole ideológica, religiosa, étnica o nativista, que pretenden imponerse. En Europa, se empoderan los movimientos ultranacionalistas y jacobinos, que rechazan la cooperación y la responsabilidad compartida, alientan el endurecimiento de actitudes y avivan pasiones y discordias.



No obstante, los extremismos no son exclusivos de Europa. La radicalización antinmigrantes en los EE. UU., los fundamentalismos religiosos en Asia y África, así como la polarización política en América Latina, sustentada en una mentalidad binaria, excluyente e irreconciliable, son indicativos de que los extremismos, con su cauda de intolerancia, intransigencia y violencia, avanzan en menoscabo de la institucionalidad democrática y los derechos y libertades.



Guatemala no es ajena a la adopción de actitudes sectarias y criminales. Las mafias nacionales y transnacionales se han infiltrado en la política, la justicia oficial y las fuerzas armadas. La coercibilidad de la ley ha dado paso a los atajos a la ley. En fin, reinan impunemente la corrupción, la brutalidad y el terrorismo, así como cunde el temor y la zozobra.



Por otro lado, no existe voluntad política para impulsar la reforma del Estado y se aproxima el proceso electoral 2027, a cargo de un Tribunal Supremo Electoral que, además de que ha sido despojado de la jurisdicción político-electoral, está cooptado por la oligarquía partitocrática, quien dicta las reglas del juego y cuyo clientelismo está financiado por los Q 20 mil millones de los Codedes y demás.