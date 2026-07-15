Estado, empresa y sociedad

Amplia relación entre Francia y Guatemala

Guatemala tenía 10 años de vida como nación independiente cuando ambos países establecieron relaciones.

Ayer, 14 de julio, fue el aniversario de la Revolución Francesa de 1789, recordando la toma de La Bastilla, la caída del absolutismo, la afirmación de la ciudadanía y el nacimiento de una nueva idea de Estado, consagrando la libertad, la igualdad y la fraternidad. Mientras Francia se consolidaba como República luego de su revolución y las guerras napoleónicas, Guatemala apenas tenía 10 años de vida como nación independiente cuando, en 1831, ambos países establecieron relaciones diplomáticas; una relación bilateral que no se agota en los actos diplomáticos ni en el diálogo político e intercambios culturales, científicos y educativos, o la cooperación internacional y el desarrollo sostenible, sino ha significado mucho más.



La influencia de la Revolución Francesa llegó a América bajo los principios de soberanía popular, igualdad ante la ley, ciudadanía y administración pública moderna, convirtiéndose en un referente ideológico. En Guatemala, esas ideas se mezclaron con nuestras propias tensiones históricas: centralismo y federalismo, liberalismo y conservadurismo, ciudadanía formal y exclusión real.



No obstante, Francia también es parte de la historia guatemalteca de otra manera. En 1979, debido a las limitaciones técnicas del Puerto San José, el Gobierno de Guatemala declaró estado de emergencia portuaria y encontró en empresas francesas el conocimiento, experiencia y disposición para iniciar, en 1980, la construcción del Puerto Quetzal. Se formó la Unidad Ejecutora del Complejo Portuario (UNECPA) para diseñar y ejecutar la construcción del nuevo recinto en el litoral del Pacífico; y, el 18 de marzo de 1983, estando aún en construcción, por emergente necesidad, atracó el primer buque, marcando el inicio de sus operaciones, aunque no fue sino hasta noviembre de 1985 en que se terminó la etapa constructiva, creándose la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) como entidad descentralizada encargada de la gestión.

A más de dos siglos de la Revolución Francesa, Guatemala puede mirar a Francia no únicamente como una potencia cultural europea, sino como un espejo para discutir y aprender de su historia.



Este proyecto fue financiado parcialmente con créditos otorgados por Francia y respaldados por la garantía de COFACE (Compañía Francesa de Seguros al Comercio Exterior), convirtiendo esa obligación en una deuda soberana asociada a infraestructura estratégica de Guatemala. Su tratamiento se enmarcó en la renegociación multilateral del Club de París suscrita el 25 de marzo de 1993, con fecha de corte al 1 de enero de 1991 y que dio lugar a arreglos bilaterales entre Guatemala y sus acreedores, incluida Francia.



En 1992, siendo Gerente General del Banco de Guatemala, la empresa francesa F. C. Oberthur ganó por primera vez una licitación para imprimir los billetes de Guatemala, agregándose a una larga historia de otras igualmente renombradas casas impresoras, como Waterlow & Sons (Inglaterra), American Bank Note (EUA), Thomas de la Rue (Inglaterra), Giesecke & Devrient (Alemania) y Canadian Bank Note (Canadá).



En 1998, tras los daños ocasionados por el huracán Mitch en Centroamérica, el presidente francés Jacques Chirac anunció en Guatemala la condonación de la totalidad de la deuda con Francia, estimada en US$55 millones. Así, una obligación que había sido renegociada en 1993 dentro del marco del Club de París, terminó cerrándose mediante una decisión política y financiera de Francia, orientada a apoyar la reconstrucción de nuestro país, que estaba devastado.



A más de dos siglos de la Revolución Francesa, Guatemala puede mirar a Francia no únicamente como una potencia cultural europea, sino como un espejo para discutir y aprender de su historia, en aras de lograr nuestra propia modernización y desarrollo.