Criterio urbano

ANI lanza 10 proyectos para el desarrollo

Ministerios y municipalidades pueden fomentar más inversión.

La semana pasada, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI (antes, Anadie) lanzó 10 proyectos que estarían licitándose en los próximos meses para generar mayor desarrollo en el país. Seis sectores serán claves en este nuevo portafolio presentado: transporte y conectividad, infraestructura energética, logística y competitividad, saneamiento, edificación pública y seguridad.



La nueva cartera de proyectos de alianzas público-privadas (APP) incluye: 1. La Interconexión CA-1 Occidente–CA-9 Sur (radial 6) que conectará los municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala; San Lucas Sacatepéquez y Santa Lucía Milpas Altas, en el departamento de Sacatepéquez y Antigua Guatemala, en el departamento de Sacatepéquez; 2. La conexión vial Metropolitana Norte–Oriente, en los municipios de Guatemala, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Palencia, San José Pinula y Fraijanes, en el departamento de Guatemala; 3. Sistema Metropolitano de Centro de Transferencia de Transporte Público en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala; 4.

Construcción de la subestación eléctrica Petén Itzá 230/69 kV y línea de transmisión asociada, en el departamento de Petén; 5. La subestación eléctrica San Mateo Ixtatán y línea de transmisión asociada, en el municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango; 6. Programa de fortalecimiento de la Red Regional de Transporte de Energía Eléctrica mediante la construcción de subestaciones estratégicas y líneas de transmisión asociadas en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos e Izabal; 7. Sistemas de gestión de residuos sólidos y desarrollo de pymes de economía circular en Escuintla, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala; 8. Modernización de aeródromos regionales en Quetzaltenango, Puerto Barrios y Huehuetenango; 9. Construcción de edificio de centro de justicia de femicidio y familia en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y 10. Un sistema de infraestructura turística sostenible en finca El Jaibal, con teleférico turístico.

Guatemala debe utilizar la infraestructura para atraer más y mejor inversión.



Como se puede observar, hay más de 10 proyectos, porque algunos fueron clasificados según el tipo de proyectos, y varias organizaciones detrás tendrán que actuar como institución contratante del Estado (ICE), algo que siempre complica los proyectos.



La presentación de esta nueva cartera es un gran avance para el país y, como bien se explicó en la presentación, se necesita capacitar más a las entidades públicas en la importancia de utilizar la herramienta de las APP para beneficiar a la sociedad con servicios públicos más eficientes, donde se comparte el riesgo con el sector privado y se tiene más posibilidades de lograr grandes proyectos de inversión pública, algo que en Guatemala urge en estos momentos.



Si algo hemos aprendido de países exitosos de la región en cuanto a las APP es que las agencias deben participar solamente como intermediarios, pero la responsabilidad del proyecto y el seguimiento debe llevarse a cabo de parte de la institución contratante del Estado; de lo contrario, se pierde la capacidad de darle seguimiento y se diluye la responsabilidad, dejando demasiada carga al privado.



Este gobierno debe dejar la mayor cantidad de proyectos con la preinversión realizada para que el próximo gobierno empiece a ejecutar. Recordemos que estos son proyectos de largo plazo que requieren no solo estudios de preinversión robustos, sino recursos necesarios para generar licitaciones que atraigan a los mejores inversionistas nacionales y extranjeros a poder participar.