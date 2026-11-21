Con otra mirada

Aniversario Frente Amplio por la Democracia

Fui invitado para trabajar el tema Cultura; hasta donde entendí, por mi experiencia en la protección del patrimonio cultural.

El sábado 8Nov2025, un grupo de ciudadanos lanzó el llamado para formar el Frente Amplio por la Democracia (FAD), con el objeto de crear un espacio permanente de encuentro y articulación entre fuerzas políticas, sociales y democráticas, capaz de contribuir a la formación y desarrollo de una conciencia crítica ciudadana.

Aprovecho para informar sobre el trabajo de GruTraCult que, después de 7 meses, concluimos satisfactoriamente.

Su meta, integrar grupos para hacer un plan de trabajo gubernamental, con ámbitos, criterios y proyectos para el inmediato, mediano y largo plazo. Su intención, tenerlo para la campaña electoral de 2027 y presentarlo a partidos y candidatos afines y, desde luego, a quien sea electo presidente para que, al tomar posesión del cargo, cuente con una herramienta útil y, en principio, equipo humano.

Fui invitado para trabajar el tema Cultura; hasta donde entendí, por mi experiencia en la protección del patrimonio cultural de la Nación y su desarrollo. Me propuse plantear algo de mayor alcance que incluyera: planificación, comunicación y patrimonio cultural.

Al 24Nov tenía preparada la nota de presentación del FAD e invitación a potenciales integrantes del Grupo de Trabajo por la Cultura (GruTraCult). Al 4Dic la lista la integraban 14 invitados seleccionados entre colegas y amigos con quienes compartimos anhelos, expectativas y batallas en defensa del patrimonio cultural. Dos de ellos declinaron de inmediato. El 22En2026, a una lista depurada de 13 miembros, envié: 1. Esquema de contenido para los Grupos de Trabajo. 2. Información del FAD y los datos de sus coordinadores para que, quien tuviera interés en formar parte del mismo, lo solicitara directamente. De lo contrario, nos limitaríamos a constituir el GruTraCult y actuar correspondientemente. 3. Algunos documentos básicos con carácter de “mártir” para su conocimiento y análisis.

El planteamiento alrededor del que consideré desarrollar el plan, fue retomar el proyecto aprobado en el Congreso, en 2005, de transformar el Ministerio de Cultura y Deportes en Ministerio de Cultura y Turismo, toda vez que el turismo nacional se sustenta en la cultura, lo explota, pero no lo protege. Idea que fue aceptada. Del equipo inicial, seis fueron solidarios y permanentes. Cuando se abordó el tema del Deporte, se sumó Byron Cano. Somos 8 los responsables de su resultado: Max Araujo, Byron Cano, Verónica González Pérez, Ana Lucía González Pérez, Héctor Hugo Gutiérrez Vásquez, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Ramiro Soria Estrada y el suscrito.

De la exposición inicial de Max Araujo sobre origen, estructuración y funcionamiento del Ministerio de Cultura y Deportes, Ramiro Soria mostró su inquietud por que antes de seguir adelante tuviéramos claro qué Estado deseamos. De mi parte consideré que esa premisa, si bien esencial, no era competencia nuestra, si no del grupo coordinador del FAD. Inquietud que planteamos el 3Mzo2026.

El pasado sábado 7Nov, durante asamblea general por el primer aniversario del FAD, conocimos el positivo avance en la articulación con otras fuerzas políticas y partidos en activo; oportunidad que aprovecho para informar sobre el trabajo de GruTraCult que, después de 7 meses, concluimos satisfactoriamente.

El trabajo lo dedicamos a la memoria del licenciado Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano. Fue entregado el 14Sept2026 en documento que consta de 23 páginas, con el siguiente contenido: 1. Presentación. 2. Introducción: ¿Qué gobierno queremos? 3. Cambio de Ministerio de Cultura y Deportes a Cultura y Turismo. 4. Estrategias para hacer funcional el Ministerio de Cultura y Turismo. 5. Proyectos. 6. Propuesta de solución para el sector Deporte. 7. Equipo profesional GruTraCult. 8. Anexos.