La antorcha

Bukele en Haití: ¿lección para la ONU?

¿Se puede sostener Haití a mediano y largo plazo sin Estado, sin justicia, sin debido proceso y sin elecciones?

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene como prioridad a Haití, por los riesgos que representa para la seguridad internacional. Con la anuencia de ese país caribeño, la ONU ha autorizado desde 1993 el despliegue casi permanente de fuerzas militares y policiales multinacionales, clasificadas como misiones de paz y de estabilización.

Lo que pase en Haití nos concierne.

Esas fuerzas voluntarias, que dependen de financiamiento y apoyo logístico externo, han sido cuestionadas por su escasa efectividad. Por ello, cada vez es más difícil que los Estados miembros de la ONU cooperen en estos esfuerzos.

Haití es un Estado cuyas instituciones no llegan a gobernar el país por sí mismas. La precariedad es de tal magnitud que desde hace más de tres décadas prevalece una ingobernabilidad crónica y violenta. Un ejemplo emblemático: el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio del 2021, en su propia residencia. Desde entonces, el país es prácticamente tomado por las maras o pandillas.

El Consejo de Seguridad de la ONU, en el 2025, al conocer el informe, un tanto tardío, del secretario general, António Guterres, sobre la situación de Haití, aprobó la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, en inglés), de carácter ofensivo y sustentada en operaciones de inteligencia.

La GSF está integrada por 2,181 militares y policías de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladés, bajo el mando del mayor general mongol Erdenebat Batsuuri. Guatemala no es observador, tiene efectivos en la GSF. Lo que pase en Haití nos concierne, como parte de nuestra propia batalla contra estos grupos, cada vez más poderosos, sobre todo en la antesala de nuestro propio proceso electoral del 2027.

Un hecho insólito cambió la dinámica tradicional y cuestionada de las misiones de la ONU en Haití. La desaparición, el 18 de octubre, de cuatro aerotécnicos salvadoreños de la GSF, indujo al presidente Nayib Bukele, reconocido por sus éxitos en contra de las pandillas, a tomar una decisión consultada con el gobierno de transición de Haití, pero audaz: enviar una fuerza en rescate de sus connacionales con un mando propio de más de 2,000 efectivos, casi duplicando a la GSF, y ofrecer apoyar uno o más centros de detención inspirados en el afamado Cecot en El Salvador.

Hay que distinguir dos asuntos: la GSF, autorizada en septiembre del 2025 y extendida hasta el 31 de marzo del 2027, y la fuerza bilateral salvadoreña, que llegó el 21 de octubre bajo un acuerdo bilateral no publicado y que permanecerá, según el gobierno de transición, hasta octubre del 2027, siete meses más que el mandato de la ONU.

Conforme a informes públicos, la fuerza salvadoreña ha tenido éxitos relevantes en un tiempo relativamente corto en determinadas operaciones: destrucción del cuartel de la poderosa banda 400 Mawozo y la recuperación del estadio Sylvio Cator, hechos que la desamparada y empobrecida población haitiana ha recibido con esperanza. Sin embargo, a un mes del despliegue, siguen los cuatro aerotécnicos desaparecidos y tres soldados salvadoreños murieron manipulando explosivos.

La pregunta no es si se puede recuperar territorio con 2,000 o más soldados. Es si se puede sostener Haití a mediano y largo plazo sin Estado, sin justicia, sin debido proceso y sin elecciones. Sin eso, la lección de Bukele será táctica, no estratégica.

Ojalá el Consejo de Seguridad tome debida nota y que la futura Secretaría General de la ONU evalúe un replanteamiento sobre cómo hacer más efectivas las misiones en Haití con base en la experiencia salvadoreña.