Escenario de vida

Ceuta: una tragedia que obliga a mirar más allá

El engaño en redes sociales, redes de tráfico ilícito de migrantes y la interpretación equivocada de decisiones judiciales españolas fue quizás el detonante.

El sábado pasado salió publicada mi columna sobre las celebraciones de la Fiesta del Trono de Marruecos que escribí días antes de la tragedia ocurrida en Ceuta, y ahora mis lectores desean saber mi opinión de lo sucedido. Debo confesar que me quedé profundamente sorprendida por lo acontecido y de los jóvenes que fallecieron, muchos de ellos marroquíes, pero otros eran de Argelia y de países del África subsahariana que esperaban una oportunidad para llegar a Europa.

Miles de personas fueron convencidas de que existía una oportunidad excepcional.

He visitado Marruecos en múltiples ocasiones y siempre he encontrado un país que trabaja por su desarrollo, con una población pacífica, hospitalaria y orgullosa de sus avances. Precisamente por esa experiencia personal consulté las declaraciones oficiales emitidas por las autoridades marroquíes, ya que hay teorías de la conspiración que no comparto.

Según el portavoz del Ministerio del Interior de Marruecos, Rachid el Jalfi, los acontecimientos registrados en los accesos hacia Ceuta y Melilla no fueron espontáneos. Las investigaciones preliminares apuntan a 1) la difusión de información engañosa en redes sociales, 2) la manipulación del espacio digital, 3) la actuación de redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y 4) la interpretación equivocada de recientes decisiones judiciales españolas.

Según la versión oficial vertida, miles de personas fueron convencidas de que existía una oportunidad excepcional para ingresar a territorio europeo sin ser devueltas. Muchos llegaron a creer que cruzar a nado constituía una vía segura, debido a la corta distancia entre ambos territorios. Esa falsa percepción llevó a numerosos jóvenes a no medir el verdadero peligro.

Las autoridades marroquíes informaron que movilizaron con anticipación importantes recursos de vigilancia terrestre y marítima, reforzaron los dispositivos de seguridad y coordinaron acciones con España para controlar la situación y facilitar el retorno voluntario de quienes desistieron del intento. Asimismo, anunciaron la apertura de investigaciones judiciales para determinar responsabilidades, especialmente respecto del papel que pudieron desempeñar las organizaciones dedicadas a la trata de personas.

Hasta la fecha, las autoridades españolas han eximido de responsabilidad al Estado marroquí. Ambos países continúan intercambiando información para esclarecer el número definitivo de víctimas, su identidad y las circunstancias de cada caso.

Más allá de cualquier debate político, esta tragedia vuelve a poner en evidencia el enorme poder que hoy tienen las redes sociales para crear falsas expectativas. Un simple mensaje difundido miles de veces puede convencer a personas desesperadas de abandonar todo y emprender un viaje que termina costándoles la vida.

También demuestra que la migración irregular ya no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del control fronterizo. Detrás de cada intento existen organizaciones criminales que obtienen enormes beneficios económicos traficando con la esperanza de quienes buscan una vida mejor.

El fenómeno migratorio constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y ningún país puede enfrentarlo por sí solo. Requiere cooperación internacional, intercambio de inteligencia, combate frontal a las mafias de traficantes y, sobre todo, oportunidades de desarrollo para que miles de jóvenes no sientan que la única alternativa es arriesgar su vida en el mar.

Las imágenes provenientes de Ceuta conmueven profundamente. Ojalá esta dolorosa experiencia sirva para reforzar la cooperación entre las naciones y para recordar que detrás de cada cifra existen una vida, una familia y un sueño que nunca debió terminar de esa manera.