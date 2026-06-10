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Chinautla: una joya que empieza a resurgir de sus cenizas

Hoy Santa Cruz Chinautla ha cambiado su relación con los desechos y solo podemos decir: si ellos pueden, nosotros también.

Santa Cruz Chinautla no desapareció, solo quedó abandonada en el tiempo. Durante años vivió las consecuencias de lo que otros territorios dejaron atrás: la contaminación de su río, el crecimiento urbano desordenado y el olvido de una sociedad que poco a poco dejó de mirar hacia ella. Pero antes de eso hubo otra historia. Una historia de barro, agua y tradición.

La pregunta es: Si ellos están luchando por limpiar, proteger y devolverle vida al lugar que más aman… ¿con qué derecho seguimos contaminándolo los demás?

Cuentan quienes crecieron ahí que Chinautla era un refugio. Un lugar al que muchas familias capitalinas llegaban los fines de semana para descansar junto al río, disfrutar de sus paisajes y admirar la alfarería de sus artesanas. Porque Chinautla no nació de la contaminación con la que muchos hoy la relacionan. Es un pueblo con raíces poqomam, donde por generaciones las manos de sus mujeres han transformado el barro en arte, conservando una tradición ancestral reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de Guatemala.

A pesar de los años de abandono, de ver cómo la contaminación fue cambiando el paisaje que recordaban y cómo el río que alguna vez dio vida empezó a cargar los desechos de una ciudad en crecimiento, el corazón de Santa Cruz Chinautla nunca se rindió. Y quizá esa es la parte más poderosa de la transformación que hoy está surgiendo: no nació de una comunidad esperando que alguien llegara a salvarla, sino de su misma gente, que decidió no rendirse y buscar ayuda para devolverle a su territorio la belleza que siempre lo caracterizó.

Los vecinos tocaron puertas y encontraron organizaciones, aliados y personas dispuestas a sumarse a la recuperación de Santa Cruz Chinautla. Hoy algo empieza a cambiar. Donde antes solo se hablaba de contaminación, ahora se habla de recuperación. Donde había espacios olvidados, empiezan a regresar árboles. Donde parecía haber resignación, comienza a crecer esperanza. Un puente que por décadas permaneció abandonado pronto volverá a conectar mucho más que caminos: devolverá vida, encuentro y orgullo a una comunidad. Pero la transformación más profunda quizá no está únicamente en el paisaje. Está en los niños. Porque cambiar el entorno cambia también la manera en que una generación entiende su propio valor. Un niño que crece viendo basura alrededor de su comunidad puede llegar a creer que eso es lo normal. Pero un niño que ve adultos sembrando árboles, recuperando espacios y defendiendo el lugar donde vive aprende algo diferente: aprende pertenencia, aprende que su hogar merece ser cuidado y ahí está el cambio más profundo. Porque recuperar un lugar no es únicamente limpiar lo que fue contaminado; es sanar la relación que tenemos con nuestro entorno. Santa Cruz Chinautla nos está dejando una lección enorme. Una comunidad que durante años recibió las consecuencias de la contaminación generada más allá de sus fronteras hoy está demostrando que sí es posible cambiar la historia. Que el abandono no tiene por qué ser el final de ningún territorio.

Y quizá la pregunta más incómoda no es qué está haciendo Chinautla para recuperarse. La pregunta es: si ellos están luchando por limpiar, proteger y devolverle vida al lugar que más aman, ¿con qué derecho seguimos contaminándolo los demás? Hoy Santa Cruz Chinautla ha cambiado su relación con los desechos y solo podemos decir: si ellos pueden, nosotros también. La recuperación de Chinautla ahora también recae en nuestras manos. Algo tan simple como clasificar nuestra basura puede hacer la diferencia, así como exigir a nuestras autoridades una normativa y una ley de aguas que proteja nuestros recursos.

Porque Chinautla es un ejemplo de lucha y resistencia. Pero, más allá del precedente que están marcando, nos están devolviendo la fe y la esperanza de que sí se pueden recuperar los ríos y lagos de Guatemala.