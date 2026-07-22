Colaboración, competencia, confrontación

Estado, empresa y sociedad

Colaboración, competencia, confrontación

Estamos siendo testigos de una competencia estratégica, tecnológica, económica y geopolítica entre China (la potencia emergente) y los Estados Unidos de América.

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Mientras España celebraba el mundial, en Shanghái se realizaba la Conferencia Mundial sobre Gobernanza Global de la IA, WAIC 2026, donde gobiernos, empresas tecnológicas, universidades, investigadores, inversionistas y organismos internacionales discuten hacia dónde va la inteligencia artificial (IA), cómo regularla y cómo aplicarla en la economía, la industria, las ciudades y el trabajo, bajo el lema “Socios inteligentes, cocreando el futuro”.

Pareciera que la confrontación entre Estados Unidos y China en IA es la nueva “carrera espacial”.

La WAIC 2026 es relevante porque presenta la IA no solo como tecnología, sino como infraestructura económica y geopolítica: automatización industrial, robótica, modelos generativos, aplicaciones urbanas, inversión, talento y regulación, reconociendo que puede transformar mercados laborales, cadenas productivas y políticas públicas. Sin embargo, este evento no puede verse únicamente como un encuentro técnico-político, público-privado, sino como un esfuerzo más de China para posicionarse como potencia mundial en IA: no solo como desarrollador de modelos, robots, ciudades inteligentes y aplicaciones industriales, sino también como actor clave en la discusión sobre la gobernanza global de la IA, seguridad, ética, control de riesgos, uso responsable de datos, transparencia y coordinación entre gobiernos, empresas y organismos internacionales.

Estamos siendo testigos de una competencia estratégica, tecnológica, económica y geopolítica entre China (la potencia emergente) y los Estados Unidos de América (EUA), en donde ambos países ven a la IA como un pilar de poder nacional, pero sus enfoques, prioridades y modelos de gobernanza son distintos. Pareciera que la confrontación entre Estados Unidos y China en IA es la nueva “carrera espacial”, como la que hubo entre los EUA y la Unión Soviética durante el siglo pasado, que no solo definirá quién lidera la tecnología, sino quién controla los estándares globales, los datos, la economía, el empleo, la industria y el poder geopolítico.

Mientras los EUA busca mantener la supremacía tecnológica global mediante innovación privada, regulación flexible y alianzas internacionales, basado en empresas privadas (OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Nvidia), donde el Estado regula, incentiva y coordina, pero no dirige la innovación, la China busca ser la potencia dominante en IA para 2030, integrando innovación, control estatal y despliegue masivo, en donde el Estado dirige, financia y coordina; y, empresas como Baidu, Alibaba, Tencent y Huawei actúan como brazos tecnológicos del gobierno.

A nuestro país, que gira alrededor de la esfera estadounidense por razones históricas, económicas, comerciales, políticas, culturales y de seguridad, le convendría adoptar una postura de neutralidad activa respecto a esta nueva rivalidad por la hegemonía tecnológica mundial y aprovechar lo mejor de ambos mundos, bajo un marco de principios, normas y regulaciones supranacionales y nacionales que protejan los intereses de Guatemala y de los guatemaltecos.

Además, es necesario que más allá de la preocupación que existe sobre los recientes ataques a entidades locales y las vulnerabilidades en la ciberseguridad nacional, tengamos un liderazgo gubernamental proactivo respecto de la IA y se logre una coordinación efectiva entre el sector público y el sector privado, tanto en el ámbito económico, académico, tecnológico como social. De otra manera, la brecha entre nuestro país y los países que están aprovechando rápida e inteligentemente las oportunidades y también afrontando las amenazas que trae consigo la IA, será cada vez más profunda e inalcanzable.

ESCRITO POR:

José Alejandro Arévalo

Profesional, especialista en banca y finanzas. Profesor universitario. Consultor independiente.

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