Con otra mirada

Comiendo ansias ante el 2027

En 2027 perderán el poder labrado a partir del 27Jun1954, cuando el presidente Jacobo Árbenz renunció.

Comer ansias: locución coloquial latinoamericana que significa tener impaciencia, desesperación o prisa por que algo suceda. Equivale a decir: no te desesperes, ten paciencia, no te anticipes.



Eso es cabalmente lo que pasó en diferentes escenarios de la vida nacional durante las últimas semanas, y seguirá pasando con las impacientes acciones de políticos y empresarios, integrantes del Pacto de Corruptos, que prevén el colapso de sus planes en las elecciones generales de 2027. Y no es para menos. Situémonos en el más importante período que la clase dominante insiste en ignorar, la Revolución de octubre de 1944 y su plan por alcanzar la modernidad. Ese ensayo duró 10 años y sentó las bases de una nueva vida ciudadana, que aquellos mismos se encargaron de abortar con la ayuda de EE. UU. y su temible y eficiente CIA.



En 2027 perderán el poder labrado a partir del 27Jun1954, cuando el presidente Jacobo Árbenz renunció. Hubo sucesión de gobiernos efímeros y se asentaron regímenes militares a su servicio; mientras tanto, se organizaron, fortalecieron y aglutinaron en el símil de la UFCO: el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), desde donde mantienen el poder. Junto a todo eso, jóvenes cadetes e íntegros oficiales del Ejército pretendieron, en diferentes oportunidades, reivindicar el honor y dignidad de la institución armada y recuperar el bienestar del pueblo; atrevimiento que desembocó en 36 años de guerra interna, que forjó el grado de conciencia cívica que hoy los tiene desesperados.



Muestra de eso fue la Ley General del Sistema Portuario del 2Sept2026, que obviamente no tiene nada que ver con cultura, pero que sirvió de excusa y vehículo para modificar artículos torales de protección al patrimonio cultural de la Nación; su objetivo: evitar que el patrimonio cultural sea obstáculo para proyectos futuros, cuando ya no tengan el poder.



Paralelamente, el Congreso de la República informó sobre otros proyectos de ley, en diferentes ámbitos de la vida nacional que está por conocer y aprobar. Proyectos que, si siguen el mal ejemplo de la Ley del Sistema Portuario, es fácil adivinar el caos que tendrán las autoridades que sean electas en 2027. Serán las leyes que impedirán que el país funcione, para que los mismos de siempre sigan haciendo las cosas como siempre.



Afortunadamente, en el caso específico de las reformas a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, hubo instituciones y profesionales que nos manifestamos amplia y abiertamente en contra. Cito en orden cronológico:

No debemos dejar para más tarde superar el subdesarrollo impuesto por los dueños de la finca.



a) Asociación Guatemalteca de Arqueología (AGARQ), comunicado 22Sept2026



b) Junta Directiva, Claustro de la Facultad de Arquitectura, USAC, pronunciamiento 23Sept2026



c) Comité Internacional de Documentación y Conservación de Edificios, Sitios y Barrios del Movimiento Moderno (Docomomo), pronunciamiento 24Sept2026



d) Colegio de Arquitectos de Guatemala, solicitud 24Sept2026



e) El suscrito, artículo: “Los dueños de la finca la volvieron a hacer”, Prensa Libre 26Sept2026.



f) Claustro Docente de la Escuela de Historia, USAC, manifiesto 30Sept2026



Según sean los asuntos que las nuevas leyes vulnerarán, invito a profesionales y asociaciones, colegios profesionales, Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales y académicos a opinar y actuar en defensa de los derechos gremiales y ciudadanos. A tomar como ejemplo cívico la actuación de 48 Cantones de Totonicapán y los siete pueblos indígenas que, en 2023, defendieron el voto ciudadano.



No debemos dejar para más tarde superar el subdesarrollo impuesto por los dueños de la finca.