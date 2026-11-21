La buena noticia
Como ondas en el mar
Todo acto negativo afecta a quien lo recibe, pero también desfigura a quien lo ejecuta.
Todos hemos observado alguna vez ese fenómeno silencioso pero fascinante que ocurre cuando una piedra rompe la quietud del agua. Al instante del impacto, nacen círculos concéntricos que se expanden sin pausa, viajando más allá del punto donde cayó el objeto. Esta imagen cotidiana encierra una metáfora poderosa sobre la condición humana: el impacto de un solo acto nuestro tiene la capacidad de propagarse hacia horizontes que rara vez logramos percibir o dimensionar.
Detengámonos a pensar en lo mucho que perdemos cuando elegimos la indiferencia y omitimos el bien.
La lectura del Evangelio de este domingo nos ofrece una clave extraordinaria para comprender esta dinámica. En ella, los protagonistas preguntan con asombro: “¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Estas interrogantes revelan una verdad profunda: las consecuencias de lo que hacemos —o dejamos de hacer— alcanzan dimensiones ocultas a nuestra mirada inmediata.
Por lo general, nuestra vista solo abarca la primera onda: el efecto visible e inmediato. Cuando tendemos la mano a alguien que sufre, notamos de inmediato el alivio en su rostro; cuando agradecemos un favor, sentimos el lazo de empatía que se teje con nuestro benefactor. Son realidades tangibles que captamos sin mayor esfuerzo. Sin embargo, el movimiento de esa acción no se detiene allí; su efecto continúa viajando hacia aguas más profundas.
La segunda onda de nuestras acciones se expande hacia nuestro propio interior. Al obrar el bien, quien actúa se convierte en el primer beneficiario de su propia generosidad. Más allá de recibir o no un “gracias”, el alma experimenta una paz serena y una alegría auténtica. Esa satisfacción nace de saber que hemos entregado algo valioso —tiempo, esfuerzo, recursos— por una causa justa. Existe una tranquilidad gozosa en la conciencia de quien tiene la certeza de haber hecho lo correcto, una recompensa interna que nadie puede arrebatar.
Pero existe una tercera onda, mucho más valiosa e invisible a los ojos humanos, que toca la realidad de lo trascendente. Desde la fe cristiana, cada decisión cotidiana posee un peso de eternidad. Nuestros actos no se evaporan en el tiempo; se proyectan hacia el misterio de la salvación. Al servir al prójimo, servimos directamente a Dios, construyendo en cada acto nuestra morada en la vida eterna.
Detengámonos a pensar en lo mucho que perdemos cuando elegimos la indiferencia y omitimos el bien. Primero, privamos a nuestro hermano de un alivio necesario, dejándolo a merced de su propia vulnerabilidad. Segundo, nos robamos la paz y la alegría interior que solo brota de la entrega generosa. Finalmente, desperdiciamos la oportunidad de atesorar bienes perdurables para la vida eterna. Cuando practicamos la caridad, todos ganamos; cuando nos cruzamos de brazos, la pérdida es incalculable.
Lamentablemente, esta ley de expansión opera con idéntica fuerza en sentido contrario. Así como subestimamos el alcance de una buena obra, solemos minimizar el poder destructivo de una mala acción. Nos limitamos con mirar el daño inmediato, ignorando los efectos nocivos en las otras realidades.
Todo acto negativo afecta a quien lo recibe, pero también desfigura a quien lo ejecuta. Como la experiencia humana nos recuerda, nuestros actos nos moldean: una persona no solo comete una injusticia, sino que, al repetirla, transforma su propio carácter hasta volverse injusta. En lugar de paz, el mal siembra remordimiento, miedo e incertidumbre. Peor aún, cada paso en la maldad nos aleja de la vida con Dios y nos empuja hacia la condenación eterna.
Esa fue la trágica sorpresa de quienes, en el relato evangélico, pasaron de largo frente al dolor ajeno. Creyeron que su omisión no tenía mayor trascendencia, hasta que el Señor les reveló la magnitud de su indiferencia.