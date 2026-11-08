Rincón de Petul

Con reglas de ajedrez a una pelea de navajas

La marea azul apela a los indecisos. Miller y compañía prefieren enardecer a su base.

Fue tal la paliza en las elecciones de medio término estadounidenses, que el mapa quedó pintado de más azul de lo que nadie pronosticó. Con la mirada puesta en las presidenciales de 2028, el panorama se mira interesante. Los demócratas celebran victorias en territorios antes inalcanzables. El reto republicano será decidir cuánto y cuán rápido desprenderse de la identidad del presidente ante la sospecha de que el trumpismo existe poco y que en realidad siempre solo existió Donald Trump. Las estrategias empiezan a dibujarse y uno de los grandes debates de nuestro tiempo —la política migratoria— ofrece pistas.



La llamada ola azul (Blue Wave) ha traído a figuras jóvenes y frescas al movimiento liberal, como James Talarico, Abdul El-Sayed y Gina Hinojosa, reforzando a otros como Jon Ossoff. Sus discursos no están alineados en una vía. No es una propuesta azul, ni mucho menos roja. Combinarlos va dejando un tinte morado o púrpura, característico de terrenos intermedios. No habrá una sola razón para explicar los triunfos demócratas en Texas, Iowa, Carolina del Sur y —probablemente— Misisipi. Los resultados obligan a prestar atención a candidatos capaces de hablarle a electorados más amplios que la base progresista. Los liderazgos emergentes se suman a gobernadores como Newsom y Beshear, o al exsecretario Buttigieg, que estarán presentes en la discusión sobre qué mensaje lanzar para conformar las próximas alianzas.



Esta estrategia en migración es clara. Talarico, elegido al Senado por Texas, se identifica con el llamado a reforzar la frontera con agentes y tecnología; pero defiende vías condicionadas hacia la ciudadanía de residentes indocumentados. Ossoff, reelegido en Georgia, apoyó mayores exigencias al otorgar asilo y la ley Laken Riley, que impone detención migratoria obligatoria por ciertos delitos, sin condena previa. Pero es activo en reclamar investigaciones sobre los abusos en centros de detención. El-Sayed pide la abolición del ICE, pero exige que los trabajadores extranjeros ingresen mediante programas migratorios legales. Las propuestas contienen diferencias. No están alineadas. Pero se mira una intención de buscar el equilibrio entre la seguridad y los derechos.

Los resultados obligan a prestar atención a candidatos capaces de hablarle a electorados más amplios que la base progresista.



Por el otro lado, se pudo esperar que después de semejante patada electoral, la Casa Blanca prestara atención a ese movimiento de conciliación. Trump, siendo Trump, hizo otra cosa. Double down, dirían en inglés o, en español, se mira estar echando toda la carne al asador. Antier trascendió que nombró al radical Stephen Miller jefe de su gabinete, y ayer —parece mentira—, por un mensaje en redes, propuso a Dana White (CEO de las luchas UFC) ser su secretario de prensa. Miller es identificado como arquitecto de las políticas migratorias más draconianas que han tenido condena pública desde la primera administración Trump. Contradictorio. El mismo presidente que al ganar 2024 invocó el mandato popular para justificar sus decisiones extremas, ahora parece dar la espalda al pueblo que lo reprobó.



Para 2028 quedan dos años. Intentar pronosticar qué sucederá sería entrar al campo de las adivinanzas. Lo innegable es que los demócratas, con su mayoría legislativa, llegan con figuras que traen mensajes que apelan a la base liberal y a campos intermedios del electorado. Trump y su equipo podrían sentir que tienen solo dos años para ejecutar lo que puedan. ¿Pato cojo? El presidente que reconoce la limitación de su tiempo no parece ser Trump. La marea azul trae estrategias apelando a los indecisos. Miller y compañía piensan que es mejor enardecer a su base. A ellos les gustan las navajas, y parece que les están pasando la piedra de afilar.