Estado, empresa y sociedad

Contexto económico

El Banco de Guatemala proyecta un crecimiento de 4.3% en 2026 y de 4.0% en 2027.

El encuentro de las principales potencias militares, económicas y políticas más influyentes del mundo dejó un ambiente esperanzador después de que los presidentes Trump, Jinping y Putin acordaron: reformar las Naciones Unidas; aumentar la producción y suministro de productos derivados del petróleo; que la Corte Penal Internacional no abuse de su jurisdicción y respete la inmunidad de los funcionarios estatales; y, dado que ninguno puede ganar una guerra nuclear, tampoco debería librarse, por lo que decidieron mantener un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares. Cabe resaltar lo expresado por Xi Jinping: “La historia nos enseña que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias entran en conflicto, el mundo se sumerge en la agitación”.

“Cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz”.

No obstante, el entorno internacional sigue siendo complicado por las guerras en Ucrania e Irán. El FMI prevé que la economía mundial crezca 3.1% en 2026, menos que el 3.5% de 2025. La guerra en Irán encareció la energía, aunque la inversión y mayor productividad asociada con la inteligencia artificial (IA) ha amortiguado el golpe. La inflación mundial subió al 4.7%, obligando a que la Reserva Federal subiera tasa de interés líder en septiembre, por primera vez en tres años, lo que aumentará el costo del financiamiento.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estima que América Latina crecerá 2.0% en 2026, su quinto año de bajo crecimiento. Centroamérica lo hace mejor: el FMI proyecta 4.2% este año; sin embargo, la CEPAL advierte sobre dos fragilidades: la sostenibilidad de las remesas y la informalidad (y pobreza) de alrededor de la mitad de los ocupados.

El Banco de Guatemala proyecta un crecimiento de 4.3% en 2026 y de 4.0% en 2027, impulsado por el consumo privado, el comercio, la manufactura, la construcción y los servicios financieros, Pero la actividad económica está muy concentrada en el departamento de Guatemala, que aporta 43.6 % del Producto Interno Bruto (PIB). A octubre, las remesas sumaban US$22,484.9 millones, 5.3% más que en 2025, pero que solo crecerán 3.0% en 2027. Las importaciones (+10.0%) avanzan más que las exportaciones (+7.5%), por lo que el balance externo se estrecha.

El ritmo inflacionario interanual se ubicó en 4.38% con una inflación acumulada del 3.99%, dentro de la meta de 4.00%, más o menos un punto porcentual, pero con la preocupación por los efectos derivados del precio de los combustibles y por el fenómeno del “Súper Niño”. Aunque la deuda del Gobierno Central es aún tolerable, cerca de 27% del PIB, preocupa que el proyecto de presupuesto para 2027, pendiente de aprobación en el Congreso, suba el déficit al 4.43%, equivalente al déficit extraordinario en el año de la Pandemia del COVID-19. Por su parte, las calificadoras Fitch y Moody’s mantienen las calificaciones BB+ y Ba1, respectivamente, pero ambas señalan la baja ejecución gubernamental como obstáculo para el desarrollo del país.

Los mayores riesgos son: el precio de la energía; el flujo de remesas; el impacto climático; la pobre inversión pública; la ciberseguridad e IA; y la narcopolítica local en un año de elecciones. En estas condiciones, corresponde a las autoridades preservar la estabilidad macroeconómica; contener el déficit y la deuda; convertir el crecimiento en empleo formal mediante inversión, productividad y formalización; ejecutar el presupuesto e invertir en infraestructura; y tener planes contingentes para amortiguar los previsibles choques internos y externos.