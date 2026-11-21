Escenario de vida

COP31: Fase decisiva para Guatemala y el mundo

Las decisiones de la COP31 en Antalya, Türkiye, pueden marcar el rumbo de la acción climática y tener consecuencias para Guatemala.

La COP31, Conferencia de Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ya entró en su fase decisiva en Antalya, Turquía, país anfitrión y presidente de la cumbre climática. Ahora, las negociaciones se centran en pasar de diálogos, promesas, o acuerdos ya alcanzados a capital real.

Guatemala no pide privilegios: necesitamos condiciones justas para enfrentar una crisis que golpea.

Contar con un científico y, además, ministro de Ambiente y Recursos Naturales al frente de la delegación guatemalteca fue todo un lujo. Pocas veces un funcionario público lleva tan bien dos sombreros: el del conocimiento científico y el de la responsabilidad política. Me refiero al doctor Edwin Castellanos, jefe de nuestra delegación en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La COP31 reúne a representantes de las 197 Partes de la Convención y esta COP batió record, pues han asistido alrededor de cien mil participantes. Turquía es el país anfitrión y ejerce la presidencia de la conferencia; Australia, por su parte, tiene a su cargo conducir las negociaciones oficiales. Bajo el lema “Diálogo, consenso y acción”, el propósito es dejar atrás los compromisos que tantas veces quedan en el papel y convertirlos en resultados concretos.

No es sencillo alcanzar acuerdos: cada propuesta se discute, los textos se modifican y las diferencias se negocian. A veces, una palabra, una frase, una coma o un punto y coma, un corchete, entre otros, pueden cambiar el alcance de un compromiso. Solo cuando las Partes aceptan un texto, este puede convertirse en un acuerdo internacional.

En el centro de las discusiones están tres pilares: mitigación, adaptación y financiamiento climático. Guatemala no pide privilegios: necesitamos condiciones justas para enfrentar una crisis que golpea con mayor fuerza a países que han contribuido poco a provocarla.

Por eso, el financiamiento debe ser suficiente, previsible y accesible, y pedir que no se convierta en una nueva carga de deuda. También es fundamental fortalecer el Fondo de Pérdidas y Daños para responder a huracanes, tormentas, inundaciones, deslaves y sequías.

Mientras los países en desarrollo reclaman recursos para adaptarse y recuperarse. Las naciones con mayores recursos y responsabilidad histórica deben cumplir sus compromisos y apoyar a las más vulnerables.

Guatemala fortalece su voz junto a otros países en espacios de negociación de grupos como Grulac, Ailac y el G77 más China. En su discurso, el doctor Castellanos señaló que la respuesta debe movilizar a todas las Partes, principalmente a aquellas en situación de vulnerabilidad al cambio climático, y traducirse en acciones reales.

Al cierre de esta edición todavía no conocemos las decisiones finales. Las negociaciones continúan y seguimos en combate, junto a más de cien mil personas que han llegado a Antalya de 197 países y delegados de Guatemala trabajando incansablemente, a veces más de 24 horas al día, para sacar los mejores resultados posibles para nuestro país. Porque el verdadero éxito de esta COP no estará en las declaraciones, sino en que los acuerdos se conviertan en acciones y recursos que lleguen al país y a sus comunidades.

Si me preguntan qué es lo más importante para mí, les diré que no rebasar el límite de 1.5°C de calentamiento global establecido como objetivo en el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque cada fracción de grado adicional aumenta los riesgos para la humanidad y para los ecosistemas: más olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas más destructivas, pérdida de biodiversidad y amenazas a nuestra seguridad alimentaria. Nuestro planeta y el futuro de las próximas generaciones dependen de ello.