¿Cuál es el vínculo entre bienestar y desarrollo?

Hablar de bienestar el día de hoy es considerado un lujo, algo que no tiene prioridad y que puede siempre esperar para después. Sin embargo, cuando saludamos a las personas les decimos: “Hola, cómo estás?”, de cajón, y generalmente la respuesta es: “Bien, gracias. ¿Y tú”, o “Aquí bien jodido, pero contento”.

Comencemos a entender un poco sobre qué significa tener bienestar. Según Wikipedia, bienestar “es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad”. Pero del 100% del tiempo de nuestras vidas, ¿qué porcentaje tendremos esas condiciones? ¡Vivimos en un mundo que se acelera diariamente, en donde tal parece que el tiempo vuela y los días duran menos horas las semanas menos días, los meses menos semanas y los años pasan como en medio año.

Vivimos en un mundo en que estamos siendo constantemente bombardeados por situaciones que nos generan miedo, por sonidos y ruidos que nos saturan el sentido del oído, por imágenes que saturan nuestra vista, especialmente ahora que todo es a través de una pantalla; por químicos que nos saturan el tacto, el olfato y el gusto con la comida transgénica llena de preservantes, producida sin el debido respeto a los procesos naturales que nos enseña la madre tierra.

Están allí “enterrados”, esperando a ser descubiertos para ser fuente de bienestar y desarrollo. Titti Contreras

En el mundo de hoy llenamos los ríos de basura plástica y a los animales los inyectamos de hormonas antes de comerlos. Ya no descansamos por las noches y durante el día vivimos con sueño. En el mundo de hoy la niñez casi no existe, simplemente se esfuma, por los procesos acelerados de crecimiento que estamos queriendo aplicarles a nuestros niños en un mundo consumista. De solo escribir estos párrafos ya se me empezó a reducir el bienestar…

El mundo de hoy, el modelo de “desarrollo”, es un reflejo de nuestro estado interno. Ante este panorama, ¿cómo podríamos generar bienestar? Cambiando el modo observador: tomando conciencia de que aquello en donde ponemos la atención crece.

El poder para generar un estado de bienestar está en nuestro interior. Es desde allí que generamos bienestar (o malestar). De igual manera, desde ese estado interno emanarán las maneras de relacionarnos con los otros y los modelos de “desarrollo”.

Nuestra amada Guatemala es el reflejo de todos nosotros. La riqueza y el potencial que tenemos como país y como seres humanos es impresionante. Lo desconocemos, porque seguimos eligiendo ver hacia afuera en vez de ver hacia adentro. Están allí “enterrados”, esperando a ser descubiertos para ser fuente de bienestar y desarrollo.

Para liberar nuestro potencial interno debemos aprender a conocernos mejor a nosotros mismos, a escucharnos, a conocer cómo funciona nuestra mente para gestionar mejor nuestras emociones. Debemos aprender a conectar nuestro switch interno que funciona como fuente de bienestar inagotable, que nos permitirá ir hacia afuera a interactuar con nuestro círculo primario y comunitario de una manera más serena, más sana, más empática y amorosa.

El desarrollo integral y sostenible está íntimamente ligado a nuestro bienestar personal y colectivo en el presente. Sri Sri Ravi Shankar, el fundador de El arte de vivir y creador de diversas técnicas generadoras de bienestar a través de la respiración y la meditación, dice: “Si llegas a ser consciente de que estás en el momento presente, lograrás bienestar, tranquilidad, felicidad”. Por el contrario, cuando no estamos conscientes de esto, nos preocupamos por el pasado y por el futuro, en el presente, y sin darnos cuenta se nos esfuma el bienestar y dejamos de vivir.