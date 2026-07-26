Construyendo ideas

Cuando la crisis dicta la agenda

Cuando la respuesta institucional llega solo después de que una carretera ha sido bloqueada, el mensaje que recibe la sociedad es preocupante.

¿Cuánto vale un día perdido?

Para miles de guatemaltecos, la respuesta llegó esta semana sin haber participado en ninguna protesta.

El orden público también protege la competitividad.

Vale el salario que muchos dejaron de ganar. Vale la consulta médica que no pudo realizarse. Vale la cosecha que no llegó al mercado. Vale el pequeño negocio que no abrió. Vale la incertidumbre de quienes quedaron atrapados, una vez más, en un conflicto que no era suyo.

Ese es el costo que casi nunca aparece en los titulares.

En Guatemala corremos el riesgo de normalizar una realidad preocupante: que las crisis definan el momento en que las instituciones actúan. Esperamos a que una carretera sea bloqueada para abrir espacios de diálogo, a que la movilidad y la economía resulten afectadas para buscar soluciones y a que el conflicto escale para responder.

Pero gobernar no consiste únicamente en reaccionar. Gobernar significa anticipar, prevenir y resolver los conflictos antes de que millones de ciudadanos terminen pagando las consecuencias.

La Constitución Política de la República establece, en su artículo 2, que es deber del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Esa responsabilidad exige instituciones capaces de prevenir conflictos, coordinar respuestas y generar confianza.

La prevención no solo es un principio de la seguridad pública; es también una forma de gobernar. Un Estado que previene protege mejor los derechos de sus ciudadanos que uno que únicamente reacciona cuando la crisis ya está en marcha.

Lo ocurrido esta semana no solo puso a prueba la paciencia de miles de guatemaltecos; también puso a prueba la capacidad de respuesta institucional para preservar el orden público. No como una excusa para restringir libertades, sino como la condición indispensable para que todas las libertades puedan ejercerse simultáneamente.

En una democracia, el derecho a manifestar merece plena protección. Pero también el libre tránsito, el trabajo, la educación, la salud y la actividad económica. La función del Estado no es escoger qué derecho prevalece, sino garantizar que todos puedan coexistir dentro del marco constitucional.

La verdadera discusión no es estar a favor o en contra de una protesta. La pregunta es si estamos fortaleciendo instituciones capaces de resolver los conflictos o si estamos permitiendo que únicamente las crisis produzcan respuestas.

Cuando la respuesta institucional llega solo después de que una carretera ha sido bloqueada, el mensaje que recibe la sociedad es preocupante: las crisis parecen producir más resultados que los canales ordinarios de diálogo. Ese incentivo debilita la institucionalidad y desplaza la negociación por la presión.

Preservar el orden público tampoco es responsabilidad exclusiva de las fuerzas de seguridad. Requiere instituciones que dialoguen oportunamente, autoridades que prevengan la escalada de los conflictos y ciudadanos que ejerzan sus derechos con responsabilidad.

Los países que generan confianza para invertir y crear empleo no son aquellos donde nunca existen conflictos, sino aquellos cuyas instituciones tienen la capacidad de resolverlos sin detener el funcionamiento del país. El orden público también protege la competitividad, la inversión y las oportunidades de desarrollo. La democracia se fortalece cuando las instituciones son capaces de responder antes de que las crisis dicten la agenda nacional. Porque un Estado fuerte no es el que mejor administra las crisis; es el que trabaja para que las crisis no sean el único camino para obtener respuestas.