Escenario de vida

Cuando la solidaridad no conoce fronteras en Colombia

Cómo ayudar a una comunidad después de un terremoto.

Los desastres naturales no conocen fronteras, y por ello quiero presentar a un gran joven guatemalteco, Luis Velázquez hijo, quien viajó a Colombia como parte de los esfuerzos de ayuda humanitaria de GEM LATAM, organización que participa en operaciones internacionales de respuesta y recuperación ante desastres naturales. Quise conversar con Luis para acercarnos a la realidad de las personas que están viviendo las consecuencias de este desastre.

Frente a una tragedia, las fronteras dejan de ser importantes.

V/Para quienes no conocen tu trabajo, ¿qué hace exactamente GEM LATAM cuando ocurre un desastre natural de esta magnitud? R/ Como Fundación Global Empowerment Mission (GEM), constituida en el estado de Florida, Estados Unidos, en el año 2010, hemos realizado 388 misiones en 77 países, dentro de los cuales se incluyen 12 en América Latina y 10 en el Caribe. Alrededor del mundo hemos llevado ayuda humanitaria ante desastres naturales por un valor de USD762 millones, gracias principalmente a nuestros donantes y patrocinadores en Estados Unidos. Tenemos como meta llegar a la zona afectada en 36 horas o menos.

V/¿Cuál fue la situación que encontraste al llegar a Colombia? ¿Qué fue lo que más te impactó? R/ Impactante. Ningún desastre natural es igual a otro. Lo que pasó con el terremoto en Venezuela (junio de 2026) fue un desastre concentrado en áreas muy específicas. Tenemos una misión permanente en esa zona, donde continuamos apoyando a los damnificados. Es muy distinto a lo que ocurrió con el terremoto de Colombia, que afectó varias regiones del país, entre ellas Medellín, Valle del Cauca y Chocó. Hay al menos 281 muertos y 3,900 heridos (datos al día de hoy), además de decenas de edificios y viviendas destruidos, hospitales dañados y escuelas afectadas.

V/¿Has encontrado alguna historia de un colombiano que te haya conmovido especialmente y que creas que todos deberíamos conocer? R/ Te comparto una de las historias que me impactaron en Cali, Colombia: Una señora de la tercera edad que estaba en la fila para recibir un kit de ayuda humanitaria llevaba a su nieto de 8 años. Al recibir el kit me dijo: “Dáselo a mi nieto, yo no puedo cargar la caja. “Entonces le pregunté: “Señora, ¿hay algún adulto que pueda ayudarle con la caja? “Ella me respondió: “No. Mi hijo y su esposa murieron en el terremoto y solo sobrevivimos mi nieto y yo”.

V/Luis, eres un joven guatemalteco ayudando a personas en Colombia. ¿Qué significa para ti llevar el nombre de Guatemala hasta estos lugares donde tanta gente necesita ayuda? R/ Es un orgullo formar parte de GEM y del equipo que representa a GEM LATAM (Latinoamérica), desde donde puedo ayudar a mis hermanos guatemaltecos, colombianos y al resto de países latinoamericanos en situaciones de desastres naturales. Es una forma de llevar esperanza a quienes más lo necesitan en los momentos más difíciles de sus vidas.

V/Finalmente, cuando termines tu trabajo en Colombia y regreses a Guatemala, ¿qué crees que llevarás contigo de esta experiencia que nunca vas a olvidar? R/ De Colombia me quedo con los abrazos de las personas de la tercera edad que agradecen los kits que se entregan a sus familias. También con las palabras de bendición que nos brindan los damnificados cuando llegamos a entregar ayuda.

Yo anoto que es una solidaridad que trasciende fronteras. Es exactamente lo que aprendemos de la actividad de este joven. La historia de Luis Velázquez hijo nos recuerda que, frente a una tragedia, las fronteras dejan de ser importantes. Lo que realmente importa es la capacidad de un ser humano para tenderle la mano a otro, y que, aunque nació en otro país, enfrenta una tragedia que podría ocurrirle a cualquiera de nosotros.