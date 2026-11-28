Si me permite
Cuando valoras lo que tienes mostrarás madurez
Los logros alcanzados reflejan sin duda una disciplina constante en todo su proceso.
“Empieza a apreciar lo que tienes antes de que el tiempo te enseñe a apreciar lo que tuviste”. Anónimo
No hay ninguna razón por la que no tengamos que pensar en nuestro futuro e incluso estar soñando con proyectos que algún día queremos alcanzar, pero es mucho más prudente tomar el debido tiempo para evaluar y considerar nuestro presente, en detalles como los logros que hemos podido alcanzar y cómo hemos podido avanzar paso a paso y, sin lugar a dudas, de ese modo podremos mejorar lo que hemos podido alcanzar y seguir avanzando a la meta.
Las necesidades que tenemos en ningún momento deberían hacernos olvidar lo que ya obtuvimos.
Es muy frecuente escuchar a personas que solamente están enfocadas en lo que no tienen y poco valoran lo que ya han podido lograr. Lamentablemente, se olvidan de que los próximos pasos que habrán de dar tendrán que estar construidos en lo que ya tienen. Pero es tan gratificante estar con personas que constantemente están expresando una gratitud por lo que tienen y recordando dónde estaban y cómo pudieron progresar y mejorar para que puedan, de esa manera, avanzar no solo para el bien de ellas, sino también para cada uno de los miembros de su familia.
Además, hay una realidad innegable, que, cuando algo nos ha costado tenerlo, seguramente lo cuidamos y valoramos con mayor atención, porque claramente entendemos que es producto del esfuerzo de nuestro trabajo. Pero, si estamos descuidando las cosas que tenemos, seguramente quienes nos conocen se estarán preguntando por qué, habiéndonos costado, tenemos una manera tan pobre de dar testimonio al ser personas irresponsables de lo que poseemos y el poco cuidado que tenemos.
En momentos en que necesitamos algo, lo cual puede ser parte de la vivencia cotidiana de todos nosotros —y por ello nos acercamos a uno de los nuestros, para pedir prestado algo—, mucho habrá de depender de cómo usamos lo que ya tenemos para que ellos, naturalmente, decidan si nos habrán de facilitar algo o no.
La valoración de las cosas que poseemos no radica necesariamente en las explicaciones que nosotros estamos dando, sino cómo, en el diario vivir, cuidamos de ellas, para que quienes nos conocen saquen sus propias conclusiones y probablemente comentarán también.
Por esa razón, debemos hacer un uso responsable de lo que tenemos, y tendremos el respeto de las personas hacia nosotros. Y, sin lugar a dudas, si en algún momento enfrentamos algún imprevisto, o bien, enfrentemos una necesidad, se podrán extender para apoyarnos y de esa manera podremos resolver las necesidades que estamos enfrentando.
No está de más enfatizar que la valoración de lo que tenemos debe ser instruida y asimilada en los años formativos de nuestra vida; por ejemplo, se debe instruir a un niño en cómo tratar aun sus juguetes, para que no se destruyan y que le puedan durar más tiempo. Además, tendrá que saber cómo cuidar más su ropa, para que le pueda durar por más tiempo.
Seguramente, en más de una ocasión nos hemos preguntado cómo es que alguno de los nuestros ha tenido por tanto tiempo algo y que se ve que está bien cuidado, como que pareciera nuevo. Seguramente, la respuesta natural sería no es algo automático, sino que hay una determinación y una voluntad manifiesta. Por ello, la persona le presta el cuidado necesario y, naturalmente, el resultado es algo manifiesto y además gratificante para el que lo posee y lo usa.