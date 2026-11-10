De mis notas

De apagones y emergencias

La prudencia consiste en prepararse mientras todavía podemos escoger cómo hacerlo.

Un blackout en una emergencia, sea por ciberataque o por cataclismos, es un apagón extenso que, si se prolonga, compromete mucho más que la iluminación, pues afecta agua, comunicaciones, transporte, pagos, hospitales; todo lo que depende de la electricidad. Hemos construido una dependencia tan grande que, cuando falla, todo falla.

El peor momento para buscar una linterna es cuando todos necesitan una.

En el 2011, la Oficina de Evaluación Tecnológica del Parlamento Alemán estudió los efectos de un corte de al menos dos semanas en varias regiones. Concluyó que, después de pocos días, ya no podría garantizarse el abastecimiento esencial. Las bombas dejan de bombear agua, se interrumpe la refrigeración y los respaldos de emergencia llegan a límites caóticos. El apagón o la emergencia depende de cada lugar; nadie puede fijar un reloj universal para la catástrofe.

Al investigar, los antecedentes están a la vista. España y Portugal sufrieron un apagón masivo en abril del 2025 por fallas eléctricas, y lo ocurrido en octubre en Francia —donde un ciberataque deliberado paralizó sistemas de refrigeración críticos y puso en grave riesgo los bancos de sangre y suministros médicos esenciales— expone una realidad alarmante.

Y ahora Binance, quizás la principal plataforma de criptomonedas mejor calificadas por CertiK en seguridad y riesgo, sufrió un robo de US$3 mil 600 millones recientemente.

La pregunta, entonces, es: ¿Por qué suponer inmunes a las redes eléctricas, que pueden tener sistemas antiguos difíciles de actualizar? Y que, además, también son vulnerables en medio de cataclismos.

El 3 de noviembre, la Comisión Europea presentó nuevas orientaciones para cubrir las necesidades básicas durante al menos 72 horas de emergencia. El especialista austríaco Herbert Saurugg recomienda capacidad de abastecimiento propio por 14 días. La diferencia nos recuerda algo elemental: recuperar la corriente no equivale a normalizar inmediatamente la distribución.

En Guatemala, donde el combustible importado sostiene buena parte del transporte y el abastecimiento, considero prudente que quienes tengan recursos evalúen reservas para 30 días. Es una propuesta de previsión familiar. Conviene comenzar con tres días e ir ampliando, comprando gradualmente y consumiendo y reponiendo lo almacenado. Tener provisiones permite ayudar también a nuestros vecinos.

El plan empieza con agua potable, alimentos que no requieran refrigeración, medicinas habituales y un plan para conservarlas, linternas, baterías y algo de efectivo. Una radio de pilas puede mantenernos informados cuando falle internet. La familia necesita acordar dónde reunirse, quién atenderá a los mayores y cómo protegerá a quienes dependen de equipos médicos. También conviene conocer a los vecinos; en una emergencia pueden resultar más útiles que muchos contactos en el teléfono.

Conred ya promueve la mochila de las 72 horas y el plan familiar. Corresponde exigir, además, que hospitales, municipios y proveedores de servicios prueben sus respaldos. La responsabilidad doméstica acompaña la obligación pública, especialmente hacia quienes apenas pueden comprar los alimentos del día.

Prepararse cuesta tiempo, espacio y dinero; improvisar cuando todos buscan lo mismo puede costar mucho más. El apagón no consultará si ya hicimos las compras.

Como dirían los jóvenes: Pilas, pues.