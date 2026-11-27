Registro akásico

De nuevo, “Thanksgiving Day”

No se explica la falta de atención a fiesta familiar norteamericana.

Impacientarse por la llegada de la Navidad es proverbial en los comercios. En nuestro país, se elevan conos con plástico verde para representar el árbol de la temporada. Los supermercados y tiendas de ocasión se llenan de adornos, desplazando a los feos motivos del Halloween. Bastaría inquirir en las razones de la popularidad del día celta, para encontrarnos sin respuestas adecuadas. Ahora son tres días: Halloween, Día de los Santos y Día de los Fieles Difuntos. Aquí se celebra anticipadamente el último, mientras, en el país vecino, la celebración del llamado Día de Muertos es altamente promovida por las autoridades, a tal punto que la empresa Disney ha hecho varias películas y series utilizando los motivos del grabador José Clemente Orozco (1883-1949).

Las celebraciones históricas de las diversas culturas del mundo incrementan el gozo por la vida.

Una buena pregunta consiste en conocer los productos promovidos por la Noche de las Brujas, como los jóvenes protestantes estadounidenses denominaban en burla a la festividad de los recién llegados católicos irlandeses. Fuera de los dulces y disfraces, no parece que sea de gran impacto en el comercio. En cambio, el fiambre elaborado en esas fechas es un incentivo en la producción de verduras y embutidos, a pesar de la aversión a la remolacha por algunos quetzaltecos. Las festividades son útiles para promover el comercio.

Hace un año se comentó en esta columna sobre el Thanksgiving Day, celebración norteamericana émula de la fiesta del Ser Supremo establecida por Maximilien Robespierre (1758-1794), con la finalidad de rechazar, durante la Revolución francesa, el ateísmo radical, en parte promovido por el Culto a la Razón. En la única celebración, se hizo una pira con una estatua parecida a la puesta en la catedral de París; una vez consumida, surgía debajo de sus cenizas una nueva representando a la razón creyente. Los norteamericanos fueron menos teatrales e inventaron una supuesta comida de celebración en Plymouth, Massachusetts, entre los peregrinos y los wampanoag, parte del pueblo conocido popularmente como algonquino. Los canadienses, menos imaginativos, lo celebran el segundo lunes de octubre, igual con una cena, para renovar los valores constructivos familiares.

Todo esto viene a cuenta porque, acostumbrados a celebrar fiestas, no se advierte el significado profundo de celebrar el Día de Gracias, así como su aporte a la producción. En especial, promueve la cría de pavos, así como calabazas y otros dulces. El olvido no es absoluto, pues se promueve el evento asociado del Black Friday, o venta de oportunidad previa a renovar inventario. Pero, fuera del ansia de consumo, carece de profundidad significativa.

Importar festividades necesita buen criterio. En general, significan el deseo de alcanzar momentos felices tanto personal como familiarmente. No obstante, la circunstancia social provoca aceptar insinuaciones, propuestas o directamente imposiciones. Se acepta a un cantante con susurros inteligibles como héroe cultural, generar celebración colectiva en discotecas y añadirlo a jornadas deportivas masivas. Cierto, el futbol es agradable tanto en juego como observarlo, pero llamar a celebrar juegos donde casi siempre se pierde el partido no es una ocasión feliz. En fin, sin pretender llamar a mandatos irresistibles, vale la pena incorporar a las celebraciones: la fiesta musulmana del sacrificio, Eid al-Adha, o el encuentro de amigos en el judío Sucot, el año nuevo chino con vaticinios divertidos y también la comida del Thanksgiving. Todos ayudan a la economía popular. Mientras tanto, no dejemos de quemar al diablo sin prescripción sobre comida o bebida para ese día.