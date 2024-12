Escenario de vida

Detrás de bambalinas en cambio climático

Hay personas en este mundo que dejan una huella imborrable. Hablo del exministro de Ambiente y Recursos Naturales Luis Ferraté, que en paz descanse. Fue gracias a él que hoy podemos navegar en temas ambientales con propiedad y seguir en el camino que él nos trazó en temas del clima, que nos dirigen el camino de forma acertada.

En la COP 29, las negociaciones de Guatemala han sido un respiro.

Fue él, junto a Juan Mario Dary Rivera —que en paz descansen— quien elaboró el primer borrador de una propuesta de ley sobre el medio ambiente que sirvió de base para el decreto legislativo 68-86, que se convirtió en la actual Ley de Medio Ambiente. Gracias a Ferraté contamos con la actual Ley de Cambio Climático, Política Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Producción más Limpia, la Política para el Manejo Integral de las Zona Marina Costera de Guatemala, la Estrategia de Cambio Climático de C.A., el acuerdo gubernativo para reglamentar los vertidos en el lago de Atitlán, la Política para la Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental, la Unidad Municipal de Gestión Ambiental (Ugam), las oficinas municipales de Cambio Climático, la Mesa Indígena y el Plan de Agua y Saneamiento. Su visión fue necesaria para forjar el camino para los que venimos detrás.

Hoy le siguen sus pasos científicos de trayectoria como el Dr. Edwin Castellanos, viceministro de Ambiente y Recursos Naturales del MARN, quien recientemente fue invitado a participar en el 7o. Informe del Panel Intergubernamental (IPCC) de Expertos de Cambio Climático de la ONU, en Malasia. La selección mundial de los 240 expertos se hizo de cientos de nominaciones de todos los países, quedando Castellanos entre los únicos dos centroamericanos. Castellanos representó a la Universidad del Valle de Guatemala como experto en procesos de adaptación para pequeños agricultores en comunidades rurales e indígenas y en captura de carbono.

Gracias a sus conocimientos científicos, el viceministro fungió como jefe de la delegación en la COP-29, hace unas semanas, durante la Cumbre Mundial de Cambio Climático, dejando huella por su arte de negociación en reuniones multilaterales y bilaterales. Entre ellas, con Estados Unidos (Usaid), Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Semarnat de México, Unión Europea y entidades financieras como el Fondo Verde del Clima. Con ello, Guatemala podría tener la oportunidad de atraer nuevo financiamiento e inversiones que le ayuden a paliar el cambio climático.

En las negociaciones relacionadas con el clima, la batalla se vuelve férrea y los países industrializados y las potencias mundiales llamados “desarrollados” sacan las uñas para no ceder con los compromisos que les atañen. Y fue en la COP-29 donde los países industrializados se echaron atrás a última hora, ya no cediendo los US$1.3 mil billones que habían prometido, quedando únicamente pactados US$300 mil millones para los países menos desarrollados, pobres o vulnerables al cambio climático. Según expertos, dichos montos no cubren las necesidades de adaptación, mitigación, transferencia tecnológica, o pérdidas y daños sufridos por los impactos de cambio climático de los países vulnerables, quienes tendrán que buscar financiamientos adicionales.

En la COP-29, las negociaciones de Guatemala han sido un respiro. El camino seguirá siendo arduo pero no me cabe la menor duda de que con científicos como Ferraté y Castellanos a la cabeza de estos temas tan cruciales hemos tenido y seguiremos teniendo una esperanza para el futuro, una luz en el horizonte, pues su entrega es sincera, profesional y completa. Hoy vea el estreno Los secretos mejor guardados de la COP-29, a las 9.30 pm, por Guatevisión.