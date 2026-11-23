Reflexiones sobre el deber ser

Ejecución presupuestaria del Estado

Los diputados se aumentaron el sueldo mensual a Q66,300.00.

La ejecución presupuestaria del Estado es el proceso de implementación y gestión de las asignaciones de gasto público a los órganos y entidades estatales a través del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado aprobado por el Congreso. La ejecución presupuestaria debe regirse por los principios, objetivos, políticas y metodología que se hayan establecido para la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos.



La Constitución de Guatemala dispone que el Congreso, en el marco de la rendición de cuentas del Estado, debe aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, previo informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas del ejercicio fiscal anual anterior que le presente el Organismo Ejecutivo, al cual le corresponde el gobierno y la administración pública. Aprobada la liquidación presupuestaria, se deberá publicar en el diario oficial una síntesis de los estados financieros del Estado.



Los ministerios deben formular la liquidación del presupuesto anual y someterla a conocimiento de la CGC dentro de los tres primeros meses de cada año, y esta debe rendir informe y emitir dictamen en un plazo no mayor de dos meses, y remitirlos al Congreso.



Asimismo, la Constitución establece que los organismos y entidades descentralizadas y autónomas, con presupuesto propio, deben presentar al Congreso, en la misma forma y plazo, la respectiva liquidación, para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado.

No es un secreto que los diputados, desde el año 1998, se han venido resistiendo a aprobar o improbar cada año el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos.



Por lo tanto, los ministerios, adscritos al Ejecutivo, y los organismos Judicial y Legislativo, así como las entidades descentralizadas y autónomas —municipalidades, consejos departamentales de Desarrollo (Codedes), fondos sociales, Usac, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público— están obligados a presentar sus liquidaciones de ingresos y egresos, a fin de que la CGC rinda informe y dictamine, previamente a que el Congreso apruebe o impruebe las respectivas liquidaciones.



En caso de improbación, el Congreso debe pedir los informes o explicaciones pertinentes y, si fuere por causas punibles, certificar lo conducente al Ministerio Público.



En todo caso, mientras el Congreso no apruebe o impruebe las liquidaciones de las ejecuciones presupuestarias, los plazos de prescripción (extinción por el transcurso del tiempo) de la responsabilidad civil (20 años) y de la responsabilidad penal (transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena) de los funcionarios permanecen pendientes (en suspenso indefinidamente), hasta que el Congreso apruebe o impruebe las liquidaciones correspondientes.

Sin embargo, no es un secreto que los diputados, desde el año 1998, se han venido resistiendo a aprobar o improbar cada año el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos, lo que ha obstaculizado la rendición de cuentas del Estado.



Eso sí, los congresistas se casi triplicaron el sueldo mensual hasta Q66,300, se autorrecetaron el pago de indemnización en violación de la Constitución, aprobaron un presupuesto anual para el Congreso de Q1.3 millardos, asignaron Q6.3 millardos anuales a los Codedes para los ejercicios fiscales 2025 y 2026, así como autorizaron el traslado de un ejercicio fiscal vigente al siguiente de los saldos no ejecutados de las asignaciones para los Codedes, contrario al principio constitucional de presupuesto y ejecución anualizados. Por cierto, el traslado del 2026 al 2027 tuvo una escandalosa motivación electorera.