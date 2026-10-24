Con otra mirada
El 20 octubre 1944 y sus consecuencias
El asesinato de Juan Francisco no es un hecho fuera del contexto derivado del derrocamiento de Árbenz.
La Revolución del 20 de octubre de 1944 puso fin a 13 años de dictadura, durante los que Jorge Ubico gobernó al servicio de EE. UU., protegiendo los intereses de la UFCO, fundada en 1899 y que, por graciosas concesiones de gobiernos afines, llegó a poseer el 70% de la tierra cultivable; es decir, el país convertido en un Estado dentro de una finca.
El resultado fue la Primavera Democrática (1944-1954), lapso en el que hubo dos presientes ejemplares: Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán. Ambos instituyeron las bases para transformar Guatemala en un país capitalista moderno, al servicio de la población. El detonante de su fin fue la Reforma Agraria impulsada por Árbenz, en la que, de acuerdo al valor declarado de la tierra, expropió y pagó por la tierra no cultivada para entregar a los campesinos. Medida que la UFCO usó como pretexto para señalarlo de comunista y propiciar, ante el gobierno del presidente D. Eisenhower, que la CIA coordinara y ejecutara un golpe de Estado; acción por la que el presidente Árbenz renunció el 27Jun1954. Sus consecuencias:
El país convertido en un Estado dentro de una finca.
- Levantamiento de cadetes. Ante la renuncia, los mercenarios de la CIA entraron triunfantes, obligando a los cadetes de la Escuela Politécnica a desfilar junto a ellos, celebrar el Día de la Unidad Nacional del Ejército y recibir a su líder, Carlos Castillo Armas. El 2Ag1954, la Compañía de Caballeros Cadetes se levantó en armas, sitió a la tropa de la “liberación” y la obligó a regresar a Zacapa. La insurrección fue abortada por el arzobispo y el embajador gringo. Los cadetes fueron apresados y la escuela militar fue clausurada temporalmente. La digna acción de los cadetes, en su mayoría de 15 años, fue la primera por reivindicar el intento por modernizar nuestro país.
Fueron días tristes para una Guatemala que empezaba a despertar y, desde entonces, el atraso ha sido sistemático, excepto para los dueños de la finca, quienes se afianzaron en el poder junto a sus fieles cancerberos.
- Las jornadas marzo-abril 1962. La década de 1960 fue compleja en sus contradicciones políticas, sociales y económicas derivadas del descontento por el golpe de Estado del 54, por cómo el ejército entregó el país a los mercenarios de la CIA y la corrupción del presidente Ydígoras Fuentes (2Mzo1958-31Mzo1963). El 13Nov1960 se alzaron oficiales, suboficiales y soldados, equivalentes al 30% del Ejército Nacional, con el apoyo del cuartel Matamoros y las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios. En 1961, Ydígoras aceptó que la finca Helvetia, de la familia Alejos, fuera usada para que tropa anticastrista de EE. UU. se entrenara para invadir Cuba (Bahía de Cochinos). En Dic1961 hubo elecciones para renovar el Congreso, proceso fraudulento que dio el triunfo al partido oficial. Eso llevó a las Jornadas de marzo-abril de 1962.
- Movimiento MR13 y FRG. Entre la elección y la toma de posesión del Congreso, los jóvenes revolucionarios formaron el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR13), en el que prevaleció el descontento por lo del golpe de Estado del 54. En noviembre surgió el movimiento Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), ligado a la guerrilla y la guerra interna de 36 años, hasta diciembre de 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz.
- Asesinato de Solórzano Foppa. El asesinato de Juan Francisco no es un hecho fuera del contexto derivado del derrocamiento de Árbenz en 1954 y el fin de las esperanzas forjadas por la Revolución del 44. Es volver a la violencia política de los años 70-80 por mantener el poder. Es un parteaguas entre los anhelos y su oposición, pues siguen presentes y en las manos de los
mismos.