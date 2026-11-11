Meta humanos

El acento no disminuye la palabra

Necesitamos escuchar primero el mensaje y señalar después.

Una persona habla Castellano con un acento distinto, dice “la mapa” o “el mano” y alguien se ríe. La corrección puede parecer pequeña, pero la risa comunica algo más profundo: “Usted no sabe hablar”. Pocas veces nos preguntamos qué esfuerzo realiza esa persona para comunicarse en un idioma distinto del que aprendió en su familia y su comunidad.

Una democracia se fortalece cuando ninguna persona tiene que avergonzarse de su voz, su idioma o su acento para ser escuchada.

Quienes hablamos un idioma Maya sabemos que el Castellano organiza el género, los sonidos y las palabras de una manera diferente. Si una persona aprende que muchas palabras terminadas en “a” son femeninas, resulta comprensible que diga “la mapa”. Si aprende que muchas terminadas en “o” son masculinas, “el mano” puede parecer igualmente lógico. No habla al azar: aplica una regularidad mientras aprende las excepciones del nuevo idioma.

Los llamados errores pueden mostrar el encuentro entre dos sistemas lingüísticos. Detrás de una expresión diferente puede haber una persona que piensa en otro idioma nacional y, al mismo tiempo, busca las palabras adecuadas en Castellano. Esa capacidad debería despertar admiración. Sin embargo, con frecuencia se utiliza la manera de hablar para juzgar la inteligencia, la formación escolar o la aptitud profesional de quien habla.

El acento dominante suele presentarse como si fuera neutral, mientras los demás se convierten en motivo de imitación o burla. Estas reacciones no son inofensivas. Una niña o un niño puede dejar de participar en clase. Una persona adulta puede guardar silencio durante un trámite. Algunas familias incluso deciden no enseñar su idioma a sus hijas e hijos para evitarles la discriminación que ellas mismas sufrieron.

Podemos acercarnos a esa vulnerabilidad si aprendemos las primeras 60 palabras del idioma indígena de nuestro territorio, saludos y expresiones cotidianas. Al pronunciarlas, descubrimos sonidos que todavía no dominamos. Dudamos, repetimos y buscamos aprobación en el rostro de quien nos escucha. Entonces comprendemos mejor cuánto valor necesita una persona para comunicarse diariamente en un idioma distinto del propio.

Corregir puede ayudar. Humillar solamente levanta otra barrera. Una corrección respetuosa explica la forma adecuada sin desacreditar a quien habla. En la escuela, el servicio público, el trabajo y los medios de comunicación necesitamos escuchar primero el mensaje y señalar después, con respeto, aquello que puede mejorarse.

Las instituciones también deben revisar sus prácticas. Una manera de hablar no puede convertirse en razón para negar un empleo, desconfiar de un testimonio o tratar con impaciencia a quien solicita un servicio. El personal bilingüe aporta una capacidad indispensable para atender a la población y no debería ocultar su idioma para ser considerado competente.

En Guatemala conviven el Castellano, los idiomas Mayas, el Xinka y el Garífuna. Escuchar nuestras diferencias lingüísticas también es una forma de reconocer nuestra diversidad. No se trata de dejar de aprender las normas del Castellano, sino de entender que aprender un idioma no significa borrar el que ya conocemos y que cometer un error no disminuye el valor de quien se esfuerza por comunicarse.

Antes de reírnos por una palabra, recordemos que esa persona conoce un idioma que quizá nosotros todavía no hemos intentado aprender. El respeto lingüístico comienza cuando escuchamos el mensaje antes que el error.

Una democracia se fortalece cuando ninguna persona tiene que avergonzarse de su voz, su idioma o su acento para ser escuchada.