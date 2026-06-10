Estado, empresa y sociedad

El Banguat y la SIB

Ojalá se tomen ambas decisiones pensando en el interés nacional.

El presidente Bernardo Arévalo tendrá la oportunidad de nombrar al presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y al superintendente de Bancos, cuyos períodos inician el 1 de octubre, cada cuatro años, coincidiendo con el tercer año del gobierno de turno.

Mucho de la estabilidad macroeconómica se ha debido al candado impuesto por la reforma constitucional de 1994.

Según la Constitución Política de la República, el presidente de la Junta Monetaria, que también lo es del Banguat, debe ser una persona “de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera”; guatemalteco de origen y “actuar en función del interés nacional y del cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central”.

Siendo un cargo de libre designación, el presidente de la República está en libertad de nombrar a quien le plazca, pero ha sido usual que para el cargo de mérito se nombre a un profesional con conocimientos y experiencia en banca central, que preserve la estabilidad macroeconómica y defienda la autonomía de la institución, respetando la carrera, especialización y profesionalismo de sus cuadros técnicos, sin permitir la politización partidaria o la servidumbre a intereses sectoriales espurios.

Mucho de la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal se ha debido al candado impuesto por la reforma constitucional de 1994, que prohibió al Banguat otorgar “financiamiento, directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas ni a las entidades privadas no bancarias”, salvo “casos de catástrofes y desastres públicos”. Aunque recientemente fuimos testigos de la preocupante decisión del Congreso de la República al aprobar el Presupuesto del Estado 2026, que violentaba esta disposición constitucional, en un intento por echar mano y disponer de las Reservas Monetarias Internacionales del país, para financiar la compra de acciones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Por otra parte, dentro de la esfera del sistema de banca central y bajo la dirección general de la Junta Monetaria (JM), la Superintendencia de Bancos (SIB) es una entidad eminentemente técnica, que ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y otras entidades por disposición legal. Además, bajo su jurisdicción está la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que en el resto de los países se llama Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para velar por el cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

Para nombrar al superintendente de Bancos, a diferencia del nombramiento del presidente de la JM y el Banguat, el presidente de la República está obligado a escoger a uno de los tres candidatos que le proponga la JM, con el voto favorable de las tres cuartas partes de la misma. Cuando fui nombrado por primera vez superintendente, en 1993, el presidente de la República no estaba sujeto a este procedimiento, pero solicitó la opinión del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, que le remitió una terna que incluyó mi nombre, cuando aún era gerente general del Banguat. Luego tuve la oportunidad de participar en la modernización de la legislación bancaria y financiera del país, por lo que aprovechamos a institucionalizar la intervención de la JM proponiendo una terna para ocupar dicho cargo, proceso al que años después me vi sujeto, cuando en 2014, se me nombró superintendente por segunda ocasión.

Ojalá se tomen ambas decisiones pensando en el interés nacional.