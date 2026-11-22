Rincón de Petul

El deportado poqomchí

Ahí estaba, solo en una banca, hecho una nada, con los brazos entre las piernas.

Pensándolo en retrospectiva, su sonrisa deliberada desde el extremo de la banca, junto a la cafetería en la salida de La Aurora, debió sugerirme que buscaba hablar. Suelo ser más regalado para platicar, pero estaba absorto, audífonos puestos, en la primera entrevista de Pochettino como entrenador del equipo que me roba el corazón. Me senté a su par viendo mi video. Él se quedó quieto, sin meterse conmigo ni con nadie. Estático. Los demás parecían tener un propósito allí. Las cinco de la tarde, una tarde de noviembre. El sol cayendo y todos en dirección a sus destinos. Yo venía de Estados Unidos y esperaba un úber. Él venía del mismo lugar. Deportado. Tras veinte minutos sin mediar palabra, su voz delgada atravesó mi audífono derecho: “Disculpe… ¿habla usted español?”.



Uno sesenta de estatura, piel morena, pelo negro y facciones duras, opuestas a su voz de mantequilla. Suave, pausada, con cada palabra pensada dos veces, como buscando precisión o procurando ser amable, no estorbar. Le costó atreverse a contarme que ese mismo día lo habían deportado. Sonrió y bajó aún más la voz, mirando de reojo si alguien escuchaba. Espero que haya percibido mi empatía. “Agarré camino para ir a trabajar, pero me agarraron —dijo— llegando a Phoenix” ¿Ya habías entrado?, pregunté. “Sí, ya estábamos adentro. Íbamos cinco, pero los policías ya tenían visto el carro. Hoy caímos deportados. Tengo que regresar a mi casa, pero ando sin dinero”. Del bolsillo izquierdo de su jeans gastado sacó Q18: trece monedas de uno y un billete de cinco. “Esto me dio un señor, mire. El pasaje cuesta 90. Sale de la zona uno”.

Qué maldición la de un aparato estatal que duplica funciones.



El sol se escondía tras la estructura del aeropuerto. Los pasajeros se diluían y los minutos corrían a una velocidad que aquel hombre de San Cristóbal Verapaz no podía controlar. ¿Qué habría hecho? Me lo pregunto entre el asombro y la rabia, pensando en hombres como él, poqomchí, de una aldea olvidada, que salió al Norte a buscarse la vida. Habría conseguido un empleo. De alfombra se habría puesto, si fuera necesario. Se habría desgarrado los músculos con tal de ganar dinero. Dinero para mandar a casa. Como tantos que sostienen con sus remesas a sus familias y a una economía que luego no devuelve nada.



Que se metió en un baúl, dice, pero que aun así lo encontraron. No saldrá en las noticias que anuncian una frontera sellada. Todos, en apariencia, lo creemos. Pero que “íbamos muchos compañeros”, dijo, y fui ingenuo al pensar que los conocía. “¿Compañeros?”, pregunté. “Sí, los compañeros que nos deportaron juntos”. Los discursos nos llevan a generalizar. Imaginamos una frontera cerrada y que los retornados son ya quienes tenían vida allá. Como si alguien hubiera apagado el switch. Como si, de un día para otro, la gente hubiera dejado de necesitar buscar qué comer. Llegan, siguen llegando, parece ser, y regresan derrotados. Sin siquiera lo necesario para volver a sus comunidades.



Conamigua, Migración y Relaciones Exteriores se han atribuido la asistencia y el traslado de retornados. Lo anuncian, contabilizan y exhiben. Justifican presupuestos. Qué maldición la de un aparato estatal que duplica funciones. Cuando todos tienen la atribución, nadie se siente obligado. Y resulta esto. No sé qué pasó antes, cuando llegó. Pero ahí estaba, solo en una banca, hecho una nada, con los brazos entre las piernas, Q18 en el bolsillo y un pasaje de noventa por pagar. Con su pantalón gastado, su voz de mantequilla y aquella sonrisa que apenas se atrevió a dirigir a un desconocido. Guatemala, con su absurda burocracia, ni siquiera fue capaz de regresarlo a casa.