Alternativas

El despertar de la mente

Ninguna innovación nace antes que esa convicción. Allí comienza la construcción del futuro.

El fin de semana del 14 y 15 de noviembre, más de 400 jóvenes guatemaltecos organizados en cerca de 60 equipos participaron en una nueva edición del Nasa Space Apps Challenge. Guatemala también impulsó una competencia para niños inspirada en el mismo concepto. Más allá de los resultados alcanzados, ambos eventos invitan a reflexionar sobre una pregunta más profunda: ¿cómo se construye una mente capaz de resolver problemas?



Existe la tendencia a atribuir la innovación a talentos excepcionales. Sin embargo, la capacidad para enfrentar desafíos complejos se construye durante años de curiosidad, experimentación y aprendizaje, acompañados por adultos e instituciones que orientan el proceso. Actividades como el Space Apps Challenge permiten observarlo en acción. Los participantes no reciben respuestas. Reciben desafíos. Durante un fin de semana deben investigar, analizar información, generar ideas, probar alternativas y presentar propuestas. El proceso exige debatir y colaborar para construir respuestas.



Tanto en la competencia infantil como en la juvenil, la experiencia gira alrededor de una misma premisa: aprender a pensar. Los participantes evalúan información con criterio, aprenden de los errores y utilizan el conocimiento para comprender la realidad. La educación cumple su propósito cuando transforma esa forma de pensar y desarrolla capacidades que acompañarán a la persona durante toda la vida, como disciplina, orden y criterio. El conocimiento sigue siendo indispensable. Su verdadero valor aparece cuando ayuda a comprender situaciones nuevas y enfrentar desafíos para los cuales todavía no existe una respuesta evidente.

Existe la tendencia a atribuir la innovación a talentos excepcionales.



El Space Apps Challenge lleva la idea a la práctica. Los participantes integran conocimientos, trabajan bajo presión, justifican decisiones y defienden propuestas. Aprenden que saber algo es importante, pero saber aplicarlo resulta aún más valioso.



Si Guatemala aspira a formar más personas capaces de innovar, debe evitar que las disciplinas exigentes parezcan territorios reservados para unos pocos. El desarrollo científico, tecnológico y económico comienza mucho antes de la universidad o del empleo. Comienza cuando un niño o un joven descubre que puede comprender problemas complejos y aprender aquello que hoy parece fuera de su alcance. El desafío consiste en ayudar a más jóvenes a descubrir que los retos complejos pueden afrontarse mediante estudio, método y trabajo en equipo. Más que orientar una profesión específica, se trata de desarrollar la confianza necesaria para aprender aquello que todavía no conocen.



Ninguna sociedad innovadora surge por accidente. Se construye a partir de generaciones de personas capaces de analizar situaciones complejas, colaborar y construir respuestas. Los logros que impulsan el desarrollo no aparecen por casualidad; son consecuencia de capacidades desarrolladas durante años. Por ello, padres, docentes, mentores e instituciones desempeñan un papel fundamental en la formación de esas capacidades.



Vista desde esa perspectiva, el resultado más valioso del Space Apps Challenge no son los proyectos ni los reconocimientos obtenidos. Su mayor aporte es ayudar a que más jóvenes descubran que son capaces de enfrentar desafíos complejos, aprender lo que todavía no saben y construir respuestas propias. Los proyectos concluyen al finalizar el evento, pero esa confianza puede acompañarlos durante años. Ninguna innovación nace antes que esa convicción. Allí comienza la construcción del futuro.