Aleph

El dinero negro

La tecnología y el dinero negro caminan más rápido y de manera más organizada que nuestros sistemas de justicia.

Es el nombre que se le da a los flujos ilegales de dinero en el mundo o que se oculta deliberadamente a las autoridades para evitar controles fiscales, financieros y judiciales, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Proviene de fuentes como la evasión fiscal, el narcotráfico, la corrupción, el tráfico ilícito de migrantes (US$6,600 millones x año), la trata de personas y la pornografía infantil (US$250 millones x año).

La trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, sigue siendo un delito que afecta más a las mujeres.

En el III Congreso Interamericano de Trata de Personas, organizado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), escuché a Carlos Gonella, reconocido fiscal general de tribunales orales en lo criminal de Argentina, hablar de la investigación financiera y la persecución penal de redes de trata de personas en la delincuencia organizada transnacional. Su enfoque va más allá del enfoque clásico propuesto por el Gafi hace más de 30 años, para centrarse más en las víctimas, con perspectiva de género y buscando la restitución patrimonial, con el fin de trabajar alrededor de un enfoque moderno de investigación criptoforense, apoyado en el trabajo estratégico del Escudo de las Américas, coalición de 19 países que trabajan de manera coordinada contra este tipo de delitos, usando incluso la inteligencia forense. Gonella cree que no es suficiente perseguir el delito que genera el dinero; también es necesario investigar, identificar y desarticular la arquitectura institucional jurídica y de investigación, que permite que ese dinero se acumule, circule y se convierta en poder. Para ello propone generar un “núcleo de investigación”, basado en la información registral, la trazabilidad fiscal, la información financiera y la inteligencia abierta.

Esto enfrenta ya tres inmensos desafíos: 1) la velocidad criminal, 2) la asimetría tecnológica y las brechas entre los 19 países del Escudo y 3) las tensiones geopolíticas por la soberanía tecnológica y los recursos hemisféricos. Se incauta mucho menos de lo que circula en las capas invisibles y profundas del crimen, y los criminales se aprovechan de los paraísos tecnológicos y de impunidad que algunos de los países les regalan para operar, porque aún no cuentan con los marcos tecnológicos y legales adecuados para hacer uso de la inteligencia forense.

En el Congreso Interamericano intervino también Dayle Josué Pitán, director del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras y Experto de la UIF de Guatemala, en representación de SIB-IVE, Guatemala. Mencionó que los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) llegan principalmente de bancos, pero también comienzan a informar ya las cooperativas, las instancias financieras y remesadoras, entre otras. Insistió en el desafío que aún se tiene para detectar las criptomonedas, confirmando lo de Gonella.

La trata de personas, en la modalidad de explotación sexual sigue siendo un delito que afecta más a las mujeres; el tráfico ilícito de migrantes o la trata en modalidad de explotación laboral, más a hombres. De ahí que el enfoque de género sea tan importante para trabajar con las víctimas. Los funcionarios públicos tienen que entender a la víctima, no la víctima a los funcionarios, como dijo Brisa De Angulo Losada, activista, abogada y neuropsicóloga reconocida internacionalmente por su lucha contra la violencia sexual infantil. El caso Angulo Losada vs. Bolivia sentó un precedente histórico en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2022), señalando al país como “el segundo agresor”. Desde un enfoque de trauma, ella se pregunta si nuestras instituciones protegen a la víctima o la vuelven a dañar, y dice que “cualquier respuesta que pudo dar la víctima en el momento, es la respuesta adecuada, (…) porque lo que hizo para sobrevivir no se usa en su contra”.

La tecnología y el dinero negro caminan más rápido y de manera más organizada que nuestros sistemas de justicia. El MP tiene una función central en la investigación y la inteligencia forense, y queremos verlo actuar, pero tanto la sociedad política como la sociedad civil tenemos que aprender a caminar juntas para que el dinero no tenga color, ni poder.