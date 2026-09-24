Desde Ginebra

El Foro Público de la OMC del 2026

La edición del 2026 del Foro Público de la OMC se inauguró el 15 de septiembre.

De acuerdo con la información de la Secretaría de la OMC, el Foro Público es el evento de proyección exterior más importante de la OMC y ofrece una vez al año a los interesados de todo el mundo la oportunidad de examinar las últimas novedades del comercio mundial y proponer maneras de mejorar el actual sistema multilateral de comercio.

El comercio de servicios no es solo un motor del crecimiento económico global.

La edición de 2026 del Foro Público de la OMC se inauguró el 15 de septiembre, en Ginebra, bajo el lema “Impulsando el futuro”. Durante tres días, el Foro acogió a más de 4,600 participantes, incluidos representantes del sector empresarial, los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organizaciones internacionales, para examinar la función del comercio de servicios como motor fundamental del desarrollo, fuente de ingresos y dinamizador de la creación de empleo y del empoderamiento en todo el mundo.

El evento de este año contó con 540 ponentes en 113 sesiones, un número récord. Numerosas sesiones paralelas, oportunidades de networking y eventos culturales también formaron parte integral del evento, ofreciendo una oportunidad para que los miembros de la OMC y otros asistentes interactúen y participen en temas clave que afectan el comercio global.

El comercio de servicios no es solo un motor del crecimiento económico global, es el componente más dinámico del comercio mundial. En 2026, se prevé que el volumen comercial de servicios crezca un 4.8 por ciento, superando significativamente al comercio de bienes, y representa más de dos tercios del PIB mundial, representando más empleo que cualquier otro sector.

El Foro comenzó con un panel de alto nivel que exploró cómo la innovación tecnológica, los cambios geopolíticos, los problemas climáticos y la evolución de los modelos de negocio moldearán el sistema comercial del futuro. Organizada conjuntamente por la Cámara Internacional de Comercio y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible.

La sesión reunió a la directora general de la OMC, al presidente del Órgano de Solución de Diferencias, el embajador Guilherme de Aguiar Patriota, de Brasil; al secretario general de la ICC, así como a la presidenta y directora ejecutiva del IISD. Siendo el moderador el investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional.

La sesión examinó cómo la cooperación y el comercio internacionales pueden contribuir a la prosperidad, la sostenibilidad y las oportunidades comerciales para las generaciones futuras.

En su discurso, la directora general de la OMC recordó a la audiencia que más del 70 por ciento del comercio mundial se realiza bajo las normas de nación más favorecida, lo que proporciona estabilidad a las empresas. Pero también reconoció la necesidad de una reforma integral de la OMC, sobre todo con el restablecimiento del Órgano de Apelación.

Las normas del comercio global están siendo cuestionadas, el comercio global está experimentando problemas como nunca antes se había visto, y sugirió salir de la mentalidad de que nada funciona y pasar a un área en la que digamos “arreglemos lo que no funciona y aprovechemos las oportunidades”, citando la IA y los servicios como motores de crecimiento que las economías deberían buscar aprovechar más.

Mientras, el embajador Patriota dijo que la experiencia y el conocimiento de la OMC, que se construyó a lo largo de ocho décadas, es extremadamente importante porque las leyes nacionales de la mayoría de los países reflejan lo negociado en esta organización, subrayando que esta se sitúa en el corazón mismo de la relación crítica entre paz, seguridad y desarrollo, pero se requeriría cierto grado de flexibilidad dentro del sistema.