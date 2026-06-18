Desde Ginebra

El futuro de los acuerdos multilaterales y plurilaterales

Los acuerdos multilaterales y plurilaterales en el marco de la OMC parecen ser uno de coexistencia.



La Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 y la creacion del GATT en 1945, han sido los principales foros para la regulación del comercio internacional. A lo largo de los años, han facilitado negociaciones multilaterales que buscan promover un sistema comercial más abierto y justo. Sin embargo, en los últimos años, el panorama ha cambiado drásticamente. Las tensiones geopolíticas, el proteccionismo creciente y la crisis de liderazgo en la OMC han llevado a cuestionar la viabilidad de los acuerdos multilaterales, abriendo el camino a alternativas plurilaterales.

Los acuerdos multilaterales son aquellos que involucran a los 166 miembros de la OMC.

Los acuerdos multilaterales son aquellos que involucran a los 166 miembros de la OMC y buscan establecer reglas y normativas que todos deben seguir. Estos acuerdos han sido fundamentales para la liberalización del comercio global, permitiendo que países de diferentes niveles de desarrollo se beneficien de un sistema de comercio más predecible y estable. Sin embargo, el estancamiento de la Ronda de Doha, que comenzó en 2001, ha evidenciado las dificultades para alcanzar consensos amplios que satisfagan a todos los miembros. Las diferencias en intereses entre países desarrollados y en desarrollo han complicado las negociaciones, lo que ha llevado a la ineficacia de la OMC como foro de negociación.

Frente a este panorama, los acuerdos plurilaterales han ganado protagonismo. Estos acuerdos son negociaciones que involucran a un grupo selecto de países que están dispuestos a avanzar en ciertas áreas del comercio, dejando de lado a otros miembros de la OMC. Ejemplos recientes incluyen el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA) y el Acuerdo sobre Comercio Electrónico. Estos acuerdos permiten a los países que están interesados en liberalizar aún más el comercio en áreas específicas hacerlo de manera más rápida y eficiente, sin la necesidad de esperar a que todos los miembros de la OMC estén de acuerdo.

Sin embargo, los acuerdos plurilaterales también presentan desafíos. Uno de los principales es la fragmentación del sistema comercial internacional. Si bien pueden facilitar avances en áreas específicas, también pueden crear un entorno en el que las reglas comerciales sean inconsistentes entre diferentes grupos de países. Esto puede llevar a la confusión y a un aumento de la complejidad para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Además, los países que quedan fuera de estos acuerdos pueden sentir que se están creando nuevas barreras al comercio, lo que podría llevar a tensiones y disputas.

A pesar de estos desafíos, el futuro de los acuerdos multilaterales y plurilaterales en el marco de la OMC parece ser uno de coexistencia. Es probable que los acuerdos plurilaterales se conviertan en una herramienta complementaria a los esfuerzos multilaterales. A medida que las prioridades de los países cambian y evolucionan, es posible que surjan nuevos grupos de países dispuestos a trabajar juntos en áreas específicas de interés común. Esto podría dar lugar a un sistema comercial más dinámico y adaptable, que responda a las necesidades de un mundo en constante cambio.

La clave para el éxito de ambos tipos de acuerdos radica en la capacidad de la OMC para adaptarse a estas nuevas realidades. La organización debe encontrar formas de integrar los acuerdos plurilaterales en su estructura, garantizando que no se conviertan en un obstáculo para la cooperación multilateral.

El futuro de los acuerdos en la OMC dependerá de la capacidad de los países para encontrar un equilibrio entre la cooperación multilateral y las iniciativas plurilaterales. Mientras que los desafíos son significativos, también lo son las oportunidades. La OMC tiene la posibilidad de evolucionar y adaptarse, promoviendo un comercio internacional que beneficie a todos, independientemente de su tamaño o nivel de desarrollo.