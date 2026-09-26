Escenario de vida

El “Godzilla” climático ya viene. ¿Estamos preparados?

Es un evento extraordinariamente intenso sobre un planeta al que sin piedad hemos alterado por décadas de emisiones.

Esta semana, el periódico The Guardian, de Londres, publicó un artículo que me dejó preocupada. Habla de un fenómeno extraordinario al que se le denomina un “Godzilla-level”, es decir a nivel de un monstruo. Esto simplemente significa que esta vez El Niño viene de proporciones descomunales, lo que podría convertirse en uno de los mayores eventos climáticos del último milenio.

Esperemos que todos los Ministerios de Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Gobernación estén preparados para lo que viene.

Según The Guardian, la temperatura en el corazón de El Niño alcanzó 3.05 °C por encima del promedio de 1991-2020, superando el récord anterior de 3.02 °C, registrado en noviembre de 2015. Lo peor es que los modelos analizados por el científico Zeke Hausfather proyectan un posible máximo de 4 °C entre noviembre y diciembre.

Si Ud., mi querido lector, piensa que eso no le va a afectar, piense en los agricultores, en la seguridad alimentaria y en el agua. El peligro está en la combinación: un evento natural extraordinariamente intenso sobre un planeta al que sin piedad hemos alterado por décadas de emisiones de combustibles fósiles.

La profesora Friederike Otto, del Imperial College London, advierte de que este fenómeno ocurre sobre un sistema climático mucho más caliente y afectado por la actividad humana, lo que algunos países obsesionados con el petróleo, aún se niegan a reconocer.

Sabemos que América Latina será de las principales afectadas. The Guardian señala que nuestra región ya enfrenta sequías, pérdidas de cultivos y dificultades para el comercio, debido a los bajos niveles de agua, por ejemplo, en el canal de Panamá.

Entonces, ¿podemos seguir actuando como si nada estuviera ocurriendo? Imaginemos que una persona padece cáncer. Pero si le damos sustancias que pueden agravar su condición, ¿no estamos contribuyendo a empeorarla? Eso es precisamente lo que la humanidad está haciendo con nuestro planeta, enfermándolo más y más.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido de que el planeta se encuentra en aguas desconocidas, inmerso en una zona de peligro por los fenómenos meteorológicos extremos. El mundo entero espera que La COP31, que es la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC), pueda detener la locura de la inacción y de los países que aún niegan el cambio climático.

Durante esta convención, que se celebrará en Antalya, Türkiye, del 9 al 20 de noviembre de 2026, nuestro país participará, y lo bueno es que tenemos una ventaja, ya que el Dr. Edwin Josué Castellanos, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, es especialista en Ciencias Ambientales y posee décadas de experiencia en recursos naturales, cambio climático, deforestación, agua y biodiversidad, y podrá abogar por Guatemala como se merece.

Debemos aprovechar ese conocimiento, ya que Guatemala podrá llegar a esta cumbre con información sólida, argumentos científicos y una visión regional. Nuestra fuerza podría estar precisamente en unirnos los centroamericanos y el Caribe en un frente común. Al llegar Guatemala preparada con información científica puntual, cifras sobre pérdidas y daños, adaptación, mitigación, necesidad de financiamiento climático, entre otras, demostrará su nivel de preparación y podrá hablar sobre prevención de incendios forestales y vulnerabilidad de los pueblos indígenas, para enfrentar los efectos que causará este “Godzilla” climático.

Esperemos que los ministerios de Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Gobernación y otros estén preparados para lo que viene. Si hay prevención a tiempo, no tendremos que lamentarnos demasiado tarde. La COP|31 será una prueba de voluntad. Veremos si las soluciones que nos ofrece esta cumbre llena nuestras expectativas.