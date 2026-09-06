La antorcha

El libro “El mundo hacia el siglo XXI”

Lo que este libro recoge es el liderazgo de Estados Unidos y las dinámicas en las principales regiones del mundo.

Las celebraciones alrededor del mundo por el fin del segundo milenio y el inicio del siglo XXI auguraban la consolidación de un orden internacional unipolar.

Propiciar una discusión objetiva sobre las realidades del entorno global.

Era el orden heredado del fin de la Guerra Fría. Estados Unidos no tenía rival alguno de alcance global ni amenazas visibles a su liderazgo.

Ese liderazgo era preeminente e indiscutible en lo económico, lo financiero, lo cultural, lo educativo, lo militar y en el desarrollo científico-tecnológico. Sobre todo en la expansión de las comunicaciones digitales y el uso masivo del internet.

A tan solo 8 meses de aquellas celebraciones del cambio de milenio, ocurren los sorpresivos y simultáneos ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 (11/S). Estas acciones, condenadas por unanimidad, fueron perpetradas en contra de puntos emblemáticos de los Estados Unidos, sacrificando a civiles inocentes, y con ello alterando súbitamente la estabilidad global, abriendo nuevos y desafiantes escenarios que no estaban previstos en los albores del siglo XXI.

Aquellos ataques terroristas vistos casi en tiempo real por los medios masivos digitales me indujeron, ante las inevitables y disruptivas repercusiones globales, a escribir por primera vez columnas de análisis y de apreciaciones internacionales de manera sistemática y disciplinada sobre lo que estaba sucediendo y sus consecuencias del período de octubre del 2001 a junio del 2006, publicadas en los diarios Siglo Veintiuno y Prensa Libre.

A la luz de cumplirse en unos días 25 años de aquel parteaguas histórico, que ha sido un hilo conductor de lo que está en cierta forma sucediendo hoy en el mundo, he avanzado en la elaboración de un libro al que he denominado El mundo hacia el siglo XXI. Veinte años después: una óptica desde Guatemala del fin de la unipolaridad (2001-2006), que agrupa estas columnas de análisis internacionales de manera comprensiva. Lo que este libro recoge es el liderazgo de Estados Unidos y las dinámicas en las principales regiones del mundo: Europa, América Latina, Asia, Medio Oriente y las Naciones Unidas. Estos análisis se confrontan con las interrogantes claves, diría atemporales, que el Dr. Henry Kissinger, un estadista estadounidense de excepcional inteligencia, amplia experiencia internacional y de gran profundidad analítica, planteó de forma premonitoria antes de los ataques del 11/S.

Decía con la sobriedad y la sabiduría de la experiencia: “Estados Unidos también debe traducir sus valores en respuestas a algunas preguntas difíciles. ¿Qué debemos tratar de evitar para nuestra supervivencia, por muy dolorosos que sean los medios? ¿Qué debemos intentar lograr para ser fieles a nosotros mismos, por muy limitado que sea el consenso internacional alcanzable y, de ser necesario, actuando totalmente por nuestra cuenta? ¿Qué agravios son esenciales que reparemos? ¿Qué objetivos están simplemente más allá de nuestras capacidades?”.

He hecho un esfuerzo sistemático que documenta cómo se vio, en tiempo real, el inicio de una transición que todavía hoy estamos viviendo. No se pretendía tener todas las respuestas a las interrogantes críticas del Dr. Kissinger, pero sí destacar cómo Washington las iba respondiendo, porque de ello dependía y depende el mundo que nos ha tocado vivir. Y por ello quiero propiciar a través de la publicación del libro una discusión objetiva sobre las realidades del entorno global que contribuya a que Guatemala, como parte de Centroamérica, en un mundo que registra cambios acelerados, se inserte de forma comprensiva e integral, y con una visión más dinámica y estratégica, para no quedarnos más rezagados y atrapados en un engañoso círculo vicioso.