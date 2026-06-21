Alternativas

El maestro 90/10: liderar el pensamiento en la era de la IA

La educación en la era de la IA no requiere guardianes de contenidos, sino líderes de preguntas.

La educación recorrió un trayecto acelerado. Pasamos de las enciclopedias físicas al conocimiento global en menos de 10 años y de la regla de cálculo a la inteligencia artificial en menos de 50. Las aulas dejaron de ser espacios de recepción pasiva para convertirse en nodos interactivos. En medio de esta expansión tecnológica emerge un riesgo silencioso: la anestesia del juicio. El peligro no radica en que las máquinas piensen, sino en que los seres humanos renuncien a hacerlo. La velocidad con que la tecnología entrega respuestas instaló la ilusión de que pensar es prescindible. Estudiantes y docentes operan dentro de una cultura de delegación cognitiva donde la reflexión parece opcional.



Ante este entorno, el rol del docente exige una transformación profunda. El maestro 90/10 representa una forma distinta de ejercer la profesión en la era de la IA: 90% actitud y 10% tecnología. El 10% es solo el umbral y el 90% restante es disposición para sostener el juicio, actuar con valentía, aprender con agilidad y mantener disciplina intelectual. La IA libera o limita, y es el maestro quien define si será arquitecto del futuro o espectador del pasado.



El 90% de actitud se sostiene en tres pilares: ética digital como brújula, resiliencia ante la gratificación instantánea y creatividad como resistencia a la uniformidad algorítmica. El maestro 90/10 no transmite verdades desde la cima; inspira desde la primera fila del descubrimiento. Tiene la humildad de decir “no lo sé, descubramos juntos”, despertando la curiosidad y sosteniendo la búsqueda frente a la seducción de la respuesta inmediata. De ese gesto surge una convicción silenciosa: pensar vale la pena. La convicción se traduce en voluntad para sostener el juicio, cultivar la indagación y aplicar prácticas que transforman la dinámica del aula, como la instrucción por pares, donde una sola pregunta bien formulada puede reorganizar el aprendizaje. Al mostrar pasión por el descubrimiento, el maestro contagia algo que ninguna IA posee ni poseerá: el amor por el proceso.

Solo quien se atreve a dudar puede enseñar a pensar.



El maestro 90/10 no evalúa cuánto contenido retuvo el alumno, sino cómo procesa la información disponible. Observa el rastro de su pensamiento, indaga el porqué de sus elecciones y valora la originalidad de su juicio. Cuando un estudiante presenta un trabajo impecable generado por una IA, el maestro no se detiene en el resultado, sino que profundiza: “¿Por qué elegiste este enfoque? ¿Qué opinas de la conclusión que propone la IA?”. Bajo este criterio, quien se limite a repetir lo que dicta el algoritmo nunca podrá aprobar, porque carece de lo esencial: criterio, autoría y responsabilidad.



El maestro 90/10 no forma solo individuos competentes, sino comunidades capaces de dialogar y crear juntas. Sus aulas son espacios donde se aprende a debatir, escuchar y construir. En tal entorno, el docente se convierte en artesano de preguntas: diseña estructuras que invitan a explorar. Exige que la tecnología funcione como exoesqueleto y jamás como muleta. Cuando las aulas operan como recintos de obediencia, el resultado es inevitable: se forman mentes perezosas.



El llamado es urgente. El 90% de actitud no se enseña en un curso técnico; se cultiva en la práctica diaria de ética y valentía. La educación en la era de la IA no requiere guardianes de contenidos, sino líderes de preguntas. Solo quien se atreve a dudar puede enseñar a pensar. Quien enseña a pensar asegura que las próximas generaciones mantengan las riendas de su propio intelecto. El futuro de la educación no se escribirá en líneas de código, sino en la actitud de quienes guían con preguntas y contagian el asombro.