A contraluz

El presupuesto como botín electoral

Los diputados aprobaron un presupuesto a la medida de sus intereses electorales.

La aprobación del presupuesto del 2027 desnudó la naturaleza rapaz de la partidocracia. Un total de 117 diputados aprobó, de urgencia nacional y sin debate, un plan de gastos del Estado para alimentar sus ambiciones electorales. Esa alianza partidaria lo que hizo fue crear un mecanismo para saquear nuestros impuestos con el fin de utilizarlos en sus campañas proselitistas del próximo año.

El Congreso recortó fondos destinados a salud, educación, carreteras y agricultura.

Detrás de quienes levantaron la mano están Sandra Torres, de la UNE; Neto Bran, de Creo; Fausto Arimany, de Valor; Armando Castillo, de Viva, entre otros que aspiran a llegar a la Presidencia. A ellos se agregan los diputados de Vamos, Cabal, Todos, Elefante, Cambio y Victoria. La urgencia nacional fue el recurso utilizado para imponer acuerdos políticos oscuros y evitar la discusión transparente sobre el destino de los recursos del Estado.

Si bien redujeron en unos Q20 mil millones la abultada propuesta del Ejecutivo, el monto aprobado de Q172 mil 420.9 millones implicó sacrificios en áreas fundamentales para el desarrollo nacional. El Ministerio de Comunicaciones sufrió una reducción de Q4 mil 749 millones respecto de lo solicitado por el gobierno. Salud perdió Q2 mil 132 millones; Educación, Q1 mil 760 millones, y Agricultura, Q416 millones. Estos recortes limitarán la capacidad del Estado para atender hospitales, abastecer de medicamentos, mejorar las escuelas, mantener las carreteras y apoyar a los pequeños productores agrícolas.

A causa de la debilidad política del presidente Arévalo, en los últimos años los diputados han impuesto más fondos para los Codedes, algo que repitieron de nuevo. Los legisladores evitaron la discusión porque elevaron de Q1 mil 200 millones a Q7 mil 46 millones el aporte extraordinario para los Codedes. Con los aportes ordinarios, esas instancias dispondrán de unos Q12 mil millones, además de contar con los saldos pendientes de años anteriores, que sumarían otros Q10 mil millones.

Los codedes son estructuras que sirven a los intereses partidarios porque les permiten canalizar recursos para proyectos destinados a sus circunscripciones electorales. Además, desvían fondos para propaganda política. Se han convertido en instrumentos de clientelismo, promoción de candidatos y construcción de lealtades electorales.

Hay muchos casos ilustrativos como el de Mixco, que pasará de recibir Q500 mil en aportes extraordinarios para acaparar Q20 millones, en el 2027. Un premio para el alcalde Neto Bran que despilfarra los recursos en futbol y proselitismo. Esos fondos pasarían a alimentar su campaña electoral como presidenciable del partido Creo. En contraste, la alianza partidaria detrás de este presupuesto castigó a quienes no los apoyaron, como ocurre con las municipalidades de Guatemala, Santa Catarina Pinula, Cobán, Puerto Barrios y otras, a las que solo les asignaron Q100 mil.

El presidente Arévalo rechazó el presupuesto aprobado porque, dijo, el 80 por ciento de los recortes afecta la inversión en salud, educación, seguridad y protección social. También cuestionó la asignación de fondos a 140 ONG incorporadas a última hora y la eliminación de recursos para el Fondo Nacional de Becas, acceso a vivienda y créditos para los pueblos indígenas.

Ahora bien, el mandatario podría vetar el plan de gastos, pero el Congreso solo necesita 107 votos para darle vuelta, algo que podrían lograr fácilmente si mantienen el respaldo de los 117 diputados que lo aprobaron. El reto para Arévalo es tratar de romper esa alianza y sudar la camisa para establecer negociaciones políticas, algo que ha sido reacio en hacer. ¿Será que en esta ocasión sí actuará con contundencia?