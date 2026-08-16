Alternativas

El ruido como sistema

Ya no es solo el borracho del bar el que tiene voz: es un ejército de neófitos amplificados por algoritmos que no distinguen entre conocimiento y ruido.

En 2015, Umberto Eco lanzó una advertencia que muchos consideraron exageración: las redes sociales han dado “derecho de palabra a legiones de idiotas” que antes solo desvariaban en la barra de un bar sin causar mayor daño. Una década después, la frase ya no suena provocadora, sino profética. La conversación pública se transformó en un ruido ensordecedor donde la opinión informada pesa lo mismo —o menos— que el exabrupto impulsivo de cualquier usuario con conexión a internet. La saturación es tal que incluso la sensatez parece un gesto anacrónico.



La democratización de la palabra, celebrada como triunfo de la civilización, derivó en una desjerarquización del conocimiento. La igualdad de derechos se confundió con igualdad de criterio. La defensa del derecho a expresarse no obliga a respetar todas las opiniones, porque no todas están sostenidas por hechos verificables. En la arena digital, la visibilidad no es reflejo del mérito, sino del algoritmo, y el algoritmo premia la estridencia en lugar de la verdad. No existe equidad posible cuando la verdad compite en desventaja frente a la desinformación, porque la mentira entretenida siempre tendrá ventaja.



A la degradación del saber se suma la pérdida de la cortesía. En la barra de un bar existía un límite físico: el cuerpo del interlocutor. Su presencia imponía prudencia y el insulto tenía consecuencias. La interfaz digital eliminó la vergüenza y la responsabilidad. La empatía se evapora cuando el interlocutor se oculta tras un avatar, y el anonimato convierte la conversación en un deporte agresivo sin árbitros. El debate se sustituye por la agresión, y el argumento, por la descalificación.

El debate se sustituye por la agresión, y el argumento, por la descalificación.



Por otro lado, los medios tradicionales agonizan. No por pérdida de relevancia, sino porque leer y comprender exigen un esfuerzo que la cultura digital dejó de asumir. Entender requiere tiempo, silencio y disciplina, virtudes que ahora se desprecian. El usuario ya no busca comprender: busca confirmar. Comparte sin leer, opina sin verificar y consume titulares como si fueran golosinas. El algoritmo transformó la red en un espejo que confirma certezas, y todo lo que las contradice se descarta sin reflexión. El sesgo de confirmación dejó de ser fenómeno psicológico para convertirse en modo de vida.



En paralelo, la inteligencia artificial (IA) se utiliza sin entender que no piensa: predice lo más probable. La IA no entiende: correlaciona. No valida: imita patrones. Es un sistema estadístico que responde con fluidez, aunque sin conciencia. “La IA no nos está volviendo más tontos; solo está revelando cuán poco nos gusta pensar”. La IA alucina con elegancia, replica sesgos con eficiencia y habla con una seguridad que ningún humano sensato tendría. El problema no es el programa, sino el usuario que confunde fluidez con sabiduría y cortesía sintética con inteligencia real.



La advertencia de Eco se quedó corta. Ya no es solo el borracho del bar el que tiene voz: es un ejército de neófitos amplificados por algoritmos que no distinguen entre conocimiento y ruido. La ignorancia ya no se transmite de boca en boca, sino a la velocidad de un clic y a escala mundial. El pensamiento crítico —la voluntad de detenerse, contrastar y decidir por cuenta propia— se volvió acto casi subversivo. Si no recuperamos el criterio propio, la capacidad de distinguir entre lo cierto y lo falso, terminaremos entregando el poder de decisión a una tecnología que simula pensar mientras renunciamos a hacerlo. La cuestión no es qué hace la red con la ciudadanía, sino cuánto deja de decidir por comodidad y cuánto más está dispuesta a ceder.