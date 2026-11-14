La buena noticia

El talento bien vivido: el silencio martirial

El “secreto de confesión” es hoy atacado.

Ante la Buena Noticia de mañana, la parábola de los talentos del Evangelio, la reciente beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, tenida el sábado 7 de noviembre pasado, sigue siendo ocasión de reflexión, admiración y sin duda de cuestionamiento sobre el don del martirio: aquel singular modo de vivir la santidad que “no es para todos”, pero sí constituye una dimensión de la vida cristiana en general.

Beato Augusto, digno hijo de San Francisco de Asís, ruega por nosotros.

Es el testimonio de mayor valor ante el mundo sobre la opción libre por la fidelidad a Dios por sobre todas las cosas, como lo pide Dios mismo (cf. Deuteronomio 6, 4): Sí: léase bien: es un amor inexplicable a los ojos del mundo, un amor “excéntrico” en cuanto descentrado no de la lógica humana, sino imitador de la lógica de Cristo, quien fue capaz de “dejarse a sí mismo” —lo contrario al “egocentrismo”— y darse completamente al Padre y los hermanos por amor.

Así, el primer don que se recibe, el de la vida, se traduce en “donación total”, en “elección irrevocable y exigente” como testimonio para el mundo de hoy, que entiende que “realizarse a sí mismo” como orientación de la vida en el gozo ininterrumpido del carpe diem según un pensamiento del hedonismo de Epicuro (341–270. a. C), tomada por San Pablo en 1 Corintios 15,32: ante la perspectiva de la muerte como final, no hay que perder el tiempo, sino aprovechar en los gustos y placeres de tipo por verdad inexorable de se grababa en los relojes antiguos: “Tempus fugit”: “el tiempo pasa”.

La dedicación del nuevo beato al sacramento de la confesión y al secreto absoluto que lo acompaña lo hicieron un ejemplo del maravilloso servicio: “Ser un medio para que las faltas, los pecados, caigan en el profundo abismo de la misericordia divina donde solo Dios se entera y abre sus puertas al perdón” (cf. Homilía del cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, en la beatificación de Fr. Augusto, 07.10.2026).

Y, sin embargo, el “secreto de confesión” es hoy atacado en nombre de la “justicia a posibles víctimas de delitos que deben ser denunciados por cualquiera que los sepa”. Mientras dicho secreto de confesión (o sigilo sacramental) es considerado por la Iglesia Católica como inviolable y de derecho divino, no son pocos los territoritos y Estados que han aprobado o propuesto leyes que eliminan la exención legal para los sacerdotes en casos graves (principalmente relacionados con el abuso sexual infantil), obligándolos a actuar como denunciantes obligatorios. Así: Australia y Estados Unidos en varios estados; Francia, Reino Unido, Irlanda y la cercana Costa Rica generan leyes que hacen cómplice dicho silencio de crímenes sexuales, etc. Por ello, desde su reciente inicio magisterial ha tocado al mismo Papa León XIV —en Madrid por ejemplo— reiterar que el secreto de confesión es inviolable y se inserta en el espacio propio de la libertad y organización de las comunidades creyentes (06-09-06-.2026). Por extraño y “excesivo que parezca el devolver el talento de la vida por la fidelidad al sigilo sacramental” como respecto a intocable santuario que es la conciencia (cf. documento Gaudium et spes, 16), pues “la conciencia moral, no como un capricho subjetivo, sino como el lugar más profundo del ser humano en el que este se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla”. En tiempos de una IA que amenaza con llegar por algoritmos sofisticados a descubrir lo que hay en cada conciencia, en tiempos donde todo se ha vuelto una “casa de cristal” no siempre con un uso desinteresado de la información, vale retomar el testimonio martirial de fray Augusto, y defender la custodia de la dignidad humana en cuanto al sacramento de la confesión y su sigilo. Beato Augusto, digno hijo de San Francisco de Asís, ruega por nosotros.