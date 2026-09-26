Si me permite

El tiempo no alcanza si estamos produciendo

La relatividad del tiempo está directamente valorizada en lo que estamos produciendo.

“Concéntrate en ser productivo en lugar de estar ocupado”. Tim Ferriss

En nuestro diario vivir estamos constantemente enfrentados a la realidad de que el tiempo está avanzando y debemos ajustarnos. Por esta misma razón, la manera en la que planificamos debe ser reconsiderada porque, como todos somos distintos, el tiempo también nos habrá de rendir de una manera muy diferente.

Cuando estamos productivamente ocupados, siempre podríamos usar un poco más de tiempo.

Es muy notorio que cuando contratamos a alguien para que haga algún trabajo hay dos asuntos que queremos saber antes del inicio, cuánto nos habrá de costar y cuánto tiempo tomará terminar el trabajo. Los dos elementos son igualmente importantes. Esto es porque el tiempo también equivale a dinero, como en el concepto en el cual el dinero lo logramos ocupando tiempo en la capacidad que hemos adquirido en el tiempo.

Las personas productivas en esta vida, cuando son observadas, pareciera que es el único proyecto en el cual están involucradas, pero la realidad, en la mente de ellas, tienen muy presente lo que habrán de hacer una vez que terminen con lo que están haciendo, aunque nunca comenten la claridad con que lo tienen planificado, y viven y trabajan con una serenidad admirable. Esta característica las hace ser profesionales y por ello la gente les confía el trabajo y las deja trabajar, sin estar cuestionando los procesos del trabajo.

La realidad que hemos planteado nos recuerda lo importante que es la formación que les damos a las personas que están aprendiendo a trabajar. También debemos recordarnos de hacer la diferencia entre que sepan ser productivos en su quehacer y simplemente dar imagen de gente ocupada. Porque, seguramente, en más de una oportunidad, hemos visto a alguna persona aparentar que está ocupada posiblemente para que no la molesten o bien para que no le llamen la atención, pero en el proceso de la actividad se da evidencia de que la persona no estaba rindiendo lo esperado, siendo productiva.

Cuántos de nosotros, en el proceso de la vida, hemos llegado a aprender la realidad fundamental de saber redimir el tiempo con todo el esfuerzo necesario, porque en ningún momento podemos regresar el tiempo y mejorar el uso de él. Debemos hacer las cosas con todo esmero y cuidado, porque el tiempo va avanzando y debemos aprovecharlo de la mejor manera, usando nuestras habilidades y capacidades para que las cosas se hagan a su tiempo y de la mejor manera en el primer intento que se nos presenta.

Seguramente, cuando uno llegue al final de su vida, habrán de quedar muchas cosas que no se completaron, pero estas demuestran también la modalidad y criterio que se había establecido, el principio de prioridad y, además, el criterio de responsabilidad que se tenía en cada detalle de lo que diariamente se estaba haciendo. Y, sin lugar a duda, no sabemos cuándo es el final de cada uno de nosotros; por eso, es de sabios no solo mantener un orden en lo que estamos involucrados, sino también tener un mínimo de cosas pendientes de ser terminadas.

Cuánto ayudaría a los que comparten la vida con uno si en todo lo que estamos involucrados tenemos el hábito de dejar las cosas en un estado tal que cualquiera pudiera retomarlo y llevarlo adelante, sin tener que necesitar una explicación.