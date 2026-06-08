Reflexiones sobre el deber ser

El veneno de la intolerancia

“El infierno son los otros”

Tolerancia es el respeto a las opiniones, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Respeto, por su parte, es la consideración por la diversidad, el disenso y el desacuerdo.



En una democracia institucional, lo más importante no es, a fin de cuentas, que prevalezca una idea o creencia, sino que exista libertad de expresión de ideas y libre juego de opiniones, así como la armonía en la diferencia, que es baluarte de la paz social. Por ende, no es cuestión de silenciar, desacreditar o suprimir al disidente, al opositor, al adversario, sino de garantizar que se exprese con libertad y seguridad, es decir, sin que se ponga en riesgo su vida o integridad personal.



La intolerancia no propicia la discusión, negociación y solución pacífica de las controversias. Por el contrario, alimenta el odio y la confrontación, así como conlleva la intransigencia y el abuso de poder o de derecho. El intolerante, en vez de debatir o refutar, que es lo razonable, recurre a la descalificación personal, la desautorización, la calumnia, el insulto, la excomunión y la agresión. Bajo el signo de la intolerancia, el que piensa y opina diferente no es visto como un adversario digno de respeto y consideración, sino como un enemigo acérrimo a quien hay que atacar, callar, hostigar, humillar, perseguir y destruir.



La tolerancia no ha sido precisamente una virtud de la sociedad guatemalteca. Esto se debe a nuestra tradición verticalista y autocrática, a la larga noche de opresión y represión que hemos vivido bajo regímenes despóticos que se han sucedido durante nuestra historia patria. Lógicamente, el control, la imposición, el abuso y el miedo resultante han obstaculizado la comunicación eficaz, la confianza, el pluralismo y el consenso. Esto también explica por qué existe tanta discordia, fragmentación, aislamiento y violencia.

Inequívocamente, le dio al mundo una lección de espíritu de lucha, no violencia, magnanimidad, armonía, perdón, justicia y paz.



Por otro lado, la politización de la justicia y la judicialización de la política han exacerbado la corrupción y la impunidad, así como la criminalización de opositores y disidentes, estigmatizados como “peligrosos sociales”, dando lugar a arbitrarios y crueles torturas, encarcelamientos, exilios y expatriaciones.



Nelson Mandela, un verdadero apóstol de la tolerancia, expresó durante su juzgamiento en 1964: “He luchado contra el dominio blanco y contra el dominio negro. He perseguido el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan en armonía con las mismas oportunidades. Espero vivir lo suficiente para alcanzarlo. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”.



La intolerancia supone ausencia de diálogo, capacidad de escuchar, paciencia para con el otro, reconocimiento de errores y horrores, así como resistencia a ceder, conceder y acceder. En un ambiente de intolerancia, las interacciones no se encaminan a convencer, aprender y buscar la verdad, a través de la comunicación eficaz y el pensamiento crítico, sino a imponer creencias, ideologías y actitudes, así como excluir, anatemizar y combatir los criterios de los otros, dando pie al menosprecio del prójimo. “El infierno son los otros”, dijo Jean-Paul Sartre.



En todo caso, la grandeza de Mandela no está en su liderazgo y éxito político, sino en su voluntad irreductible de sobreponerse al inhumano régimen del apartheid, a través de la reconciliación, la coexistencia pacífica, la cooperación inteligente y la corresponsabilidad en las decisiones. Inequívocamente, le dio al mundo una lección de espíritu de lucha, no violencia, magnanimidad, armonía, perdón, justicia y paz.