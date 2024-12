Escenario de vida

En el aniversario de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala

Hacia mis colegas que brillan con sus voces articuladas en los diferentes medios de comunicación.

Comparto con mis queridos lectores mi humilde discurso durante el importante acontecimiento realizado en el Centro Cívico del Banco Industrial.

Mi mensaje es, que debemos luchar con firmeza por lo que creemos, por lo que añoramos, y por lo que soñamos. No con tibieza, pero con honra y con decisión.

“Muy buenos días distinguida audiencia reunida en el Centro Cívico del Banco Industrial. Es un gran honor para mí contar con todos Uds. en este homenaje que me hacen, y agradecer especialmente al Consejo Directivo de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala y a sus asociados. Aprovecho este momento para felicitar a Carlos de Triana, quien nuevamente ha sido elegido presidente de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, y al nuevo Consejo Directivo que está asumiendo su importante rol”.

“Mis palabras en este pequeño discurso son, primero que nada, de agradecimiento y de compromiso hacia mis colegas que brillan con sus voces articuladas en los diferentes medios de comunicación, a quienes envío un caluroso saludo a lo largo del país, quienes son los que me han elegido para izar la bandera de Guatemala en el aniversario de la Cámara.”

“Hoy amerita compartir con ustedes mis preocupaciones, retos y sueños motivados por mi rol de ambientalista, periodista y locutora, comprometida con transmitir lo que nos aqueja, pero también lo que nos levanta e inspira”.

“Inicio una primera reflexión contándoles lo que he vivido el mes pasado en la COP-29, en Baku, Azerbaiyán, para participar como periodista y delegado de Guatemala en la Conferencia de Partes sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. Fue una batalla campal entre los países desarrollados y los países menos desarrollados y más pobres, o en vías de desarrollo, pero vulnerables al cambio climático. Y lo que experimenté fueron sentimientos encontrados”.

“Viví la solidaridad con los países más afectados por los efectos adversos que estamos viviendo en países como el nuestro, con lluvias torrenciales, sequías prolongadas e inundaciones. Por un lado, vi la entrega y gallardía de los compatriotas guatemaltecos enviados como “negociadores”, que lucharon sin titubeo por nuestra posición de país. Por el otro lado, vi la desidia, la falta de compromiso, el egoísmo de algunos de los países poderosos, industrializados, llamados desarrollados que se aferraron con dientes y garras a no ceder en los montos necesarios que el mundo entero necesita para contrarrestar el cambio climático. Y estaban los intermedios, los que de forma tibia decían entender el problema, pero que no alzaban su voz para el compromiso que se requería. Algo se logró, pero no fue todo y tendremos que seguir luchando para despertar la conciencia de los mayores contribuyentes al cambio climático que afectan al mundo entero”.

“Hoy sigo con muchos sueños que todavía están en el tintero, pero sé que con la ayuda de todos ustedes, si somos perseverantes, queremos a Guatemala y no cejamos ni por un momento de seguir la ruta que nos hemos trazado —sin que nadie nos diga que no se puede— lo podemos lograr pero de forma unificada… sueños que nos permitan seguir contribuyendo con nuestro país y con nuestro planeta”.

“Nuestro éxito dependerá de un esfuerzo común que todos hagamos, y sepamos comunicar mensajes adecuados para construir un mejor país, velando por erradicar los problemas ambientales que nos acechan, como la basura, contaminación y deforestación, y motivando y educando cada vez más a la población guatemalteca. Si todos los locutores nos sumamos y elevamos nuestras voces, podemos cambiar el panorama, y termino diciendo que despertando la conciencia del individuo nace la esperanza de un planeta mejor”.

Felicidades en su día a todos los locutores profesionales de Guatemala.