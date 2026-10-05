Criterio urbano

Enade 2026, a paso seguro

La seguridad integral es el camino a la prosperidad.

Se llegó la semana. Este jueves 8 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, se llevará a cabo la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2026, con el tema central: “A paso seguro, la seguridad integral es el camino a la prosperidad”. Después de 12 años en que no se hablaba de este tema, desde Fundesa, institución del sector empresarial que organiza el Enade, se decidió volver a tocar este tema. La última vez que se había hecho un evento del Enade sobre seguridad fue en 2014.

Guatemala debe seguir reduciendo su violencia homicida.

Pero ¿por qué esto es importante? La seguridad ya representa costos para el país, no solo en vidas humanas, que son lo más importante, sino que además totaliza el 7.7% del PIB en cuanto a los costos asociados al crimen y la violencia. Esto representa una inversión de casi 21 proyectos de infraestructura vial de carreteras como la de Xochi, para tener una idea del daño que le estamos haciendo al futuro de nuestro país.

La propuesta, como bien lo dice el eslogan promocional, se basa en el concepto de seguridad integral, algo que demuestra la importancia de fortalecer la seguridad, respetando los derechos individuales, la integridad y propiedad privada de cada individuo, así como el Estado de derecho. Esto ya separa el concepto de lo que ha pasado en otros países de la región, que podrán tener menos homicidios, pero a costa de sus propias libertades civiles.

Guatemala es hoy un país con la misma tasa de homicidios que Costa Rica, con alrededor de 16.6 homicidios por cada cien mil habitantes, lo cual dice mucho del desafío que tenemos para seguir reduciendo la violencia en el país. El gran objetivo que plantea Fundesa, a través del Enade 2026, es reducir la violencia homicida a ocho por cada cien mil habitantes en los próximos 10 años. Un gran reto que es posible, gracias a que las autoridades ahora están trabajando de forma conjunta, a través de un esfuerzo coordinado con el Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Instituto de la Víctima, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Pública Penal y la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Este trabajo, que ha tenido resultados importantes a través de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, donde se ha trabajado de forma conjunta con todas las instituciones en el flujograma de justicia criminal, ha logrado no solo reducir la mora judicial y fomentar más eficiencia en el sistema de justicia criminal, sino ha logrado que los datos ahora se conozcan de forma mensual, lo que permite una mejor veeduría pública por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector empresarial.

La continuidad de estos esfuerzos, aunada a lo que podamos aprender de la experiencia de otros países, como Colombia, Argentina o Israel, ha tenido impactos importantes en reducir la violencia homicida en ciertas ciudades importantes, es lo que tenemos que seguir fortaleciendo para aumentar las oportunidades y mejorar la inversión.

Recordemos que una pequeña empresa o una familia que quiere emprender y que no puede hacerlo, por el miedo o el riesgo a ser extorsionado, es una oportunidad perdida en materia de inversión y empleo. Esto se da en toda el área metropolitana y en muchas ciudades intermedias, y es algo que tenemos que trabajar juntos para fortalecer la seguridad y la justicia, mejorar el sistema penitenciario, que es de donde salen muchas de las extorsiones y seguir avanzando en una agenda de seguridad integral. Nos vemos en el Enade.