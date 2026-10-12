Criterio urbano

Enade 2026, seguridad integral y desarrollo

La reducción de la tasa de homicidios a la mitad es posible.

El jueves pasado se llevó a cabo la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, el Enade 2026, con una participación masiva de más de dos mil 400 personas de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. El evento contó con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado, alcaldes, gobernadores, empresarios, sociedad civil y cooperación internacional. Este año no fue un tema sencillo, el tema central fue la seguridad integral.



Después de cinco conversatorios previos y un foro regional en Cobán, el Enade 2026 dejó varias conclusiones que conviene poner por escrito. La primera es simple: sin seguridad no hay desarrollo. No hay inversión que se quede, ni empleo que crezca, ni oportunidades que lleguen a las familias cuando el miedo decide dónde se abre un negocio o a qué hora se vuelve al hogar.



Por eso propusimos una meta concreta y medible: bajar la tasa de homicidios de 16.8 a ocho por cada cien mil habitantes al 2036. Que todas las instituciones que conforman la instancia para la modernización del sector justicia firmaran un convenio y el presidente Bernardo Arévalo la respaldara públicamente desde el escenario no es un detalle menor. Ahora es una meta de país, y con ella viene la obligación de rendir cuentas cada año.

Reducir a la mitad los homicidios es la gran meta.



La segunda conclusión es que hay avances, pero no bastan. El Gobierno reportó más de dos mil 290 capturas ligadas al narcotráfico entre enero y septiembre, 750 pandilleros detenidos, 38 extraditables aprehendidos y una caída del 40% en las extorsiones. También anunció la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Izabal, y la meta de sumar 12 mil agentes a la PNC. Hay que reconocerlo. Pero la tasa de homicidios lleva años estancada, y en el municipio de Guatemala ronda los 38 por cada cien mil. No basta con hacer más de lo mismo; hay que hacerlo distinto.



Ahí está la tercera lección. Las experiencias de Colombia, Israel, Argentina y del BID que escuchamos en el Enade apuntan en la misma dirección: los países que redujeron la violencia lo hicieron con inteligencia policial, datos confiables, foco en los territorios más golpeados y, sobre todo, continuidad. La seguridad que funciona es la que sobrevive a los cambios de gobierno. El propio presidente pidió sostener estas políticas más allá de un período, y en eso coincidimos plenamente.



La propuesta de Fundesa durante el Enade fue clara con cuatro grandes áreas: fomentar la denuncia anónima y protegida, a través de iniciativas como Crime Stoppers y otras similares, digitalizar las instituciones de justicia penal, fortalecer a la Policía Nacional Civil y los programes de Integrales (antes conocidas como Zonas Seguras) y lograr el control del sistema penitenciario y construir cárceles de máxima seguridad para contener a los criminales más peligrosos. Estas acciones, que fueron presentadas a través de un video y que forman parte integral del seguimiento que dará la Coalición por la Seguridad Ciudadana, son la esencia del evento al cual desde ya se le deberá dar seguimiento.



El Enade fue el jueves. Lo que sigue es la parte más difícil: medir, dar seguimiento y exigir resultados con la misma insistencia con que planteamos la meta. Desde Fundesa, a través de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, lo haremos todos los meses, con datos y con propuestas. Guatemala debe reducir la violencia homicida. Ya sabemos el camino. Ahora toca recorrerlo, a paso seguro y sin pausa.